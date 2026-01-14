Prima pagină » Politic » Alocația zilnică de hrană în centrele sociale crește de la 22 la 32 de lei

Guvernul a aprobat actualizarea standardelor de cost pentru serviciile sociale, vizând copii, persoane cu dizabilități, persoane vârstnice și alte categorii vulnerabile.
Alocația zilnică de hrană crește de la 22 lei la 32 lei pe zi pentru toate categoriile de beneficiari.

Majorarea reprezintă o creștere de aproximativ 45% față de suma anterioară.

Decizia a fost luată miercuri, prin hotărâre de Guvern, la propunerea Ministerului Muncii.

Cine beneficiază de alocația majorată

Copiii din serviciile de zi publice primesc alocația actualizată.

Copiii și tinerii pentru care s-a stabilit o măsură de protecție specială într-un serviciu public de tip rezidențial sunt incluși.

Copiii aflați în case de tip familial beneficiază de noua sumă.

Mamele protejate în centre maternale primesc de asemenea alocația majorată.

Persoanele adulte din instituțiile și unitățile publice și private de asistență socială sunt vizate.

Persoanele adulte cu dizabilități din serviciile sociale beneficiază de creștere.

Persoanele vârstnice aflate în îngrijire instituționalizată primesc alocația actualizată.

Alte categorii vulnerabile protejate în centre sociale sunt incluse în această măsură.

Actualizarea aduce standardele de cost la un nivel mai realist, ținând cont de inflație și de creșterea prețurilor la alimente.

