Ministrul Economiei: Nu poți rezolva peste noapte companiile de stat. Tăierile masive nu sunt o soluție

Ministrul Economiei spune că problemele companiilor de stat nu pot fi rezolvate rapid, iar concedierile în masă sau închiderea lor nu reprezintă o soluție. „Nu poți, de astăzi pe mâine, să rezolvi curat, uman și corect juridic o situație care trenează de ani sau zeci de ani”, a declarat Irinel Darău joi, la Euronews.

Concedierile, ca ultimă soluție

Oficialul a explicat că închiderea unor companii sau restructurările masive pot avea efecte negative atât asupra economiei, cât și asupra oamenilor: „Concedierile colective sau în masă nu te ajută neapărat ca stat. Nici economic, nici la colectarea taxelor și nici pentru situația familiilor”.

Ministrul a precizat că astfel de măsuri nu sunt excluse complet, dar pot fi aplicate doar în cazuri extreme: „Nu spun că această variantă poate fi exclusă în situațiile cele mai grave”.

Primul pas: reducerea cheltuielilor

„Mai bine începem cu acest 10%”, a spus Darău, subliniind că sunt necesare primele măsuri de reducere a cheltuielilor, discutate la nivel guvernamental, înainte de reforme mai ample. „Găsim o formulă pentru tăierea de cheltuieli, chiar și prin economisiri de altă natură, nu doar cele de personal, și luăm o dată decizia”, a adăugat ministrul.

Unele companii se pot redresa

Întrebat dacă unele dintre cele 47 de companii de stat ar putea fi închise complet, Irineu Darău a spus că situațiile diferă de la o companie la alta. „Sunt multe situații diferite în aceste companii, situații critice și situații care trebuie rezolvate. Ar fi incorect să spunem că un anumit număr de companii trebuie să dispară cu totul”, a declarat ministrul.

Potrivit acestuia, în unele cazuri există șanse reale de redresare, chiar și pentru companii cu datorii mari sau probleme patrimoniale. „Sunt situații în care apar investitori sau se pot atrage parteneriate. Aici pot apărea oportunități, mai ales în industria de apărare, dar nu numai”, a explicat Darău.

Managerii, plătiți după performanță

Ministrul a vorbit și despre reducerea cheltuielilor din conducerea companiilor de stat, inclusiv prin limitarea salariilor mari și a bonusurilor. Irineu Darău susține că statul trebuie să aplice reguli mai apropiate de cele din mediul privat, inclusiv în ceea ce privește plata managerilor. „Trebuie să aplicăm metodele din privat pentru un manager. Niciodată nu se negociază fără obiective, fără calendare și fără condiții. Asta vrem să facem și la stat”, a spus ministrul.

În opinia sa, statul ar trebui să aibă mai puțini manageri, mai bine pregătiți, plătiți corect, dar obligați să livreze rezultate. „Dacă managerul acela îți atrage doi-trei investitori străini, dacă reușește să redreseze o situație disperată a unei companii, probabil că merită foarte mulți bani, dar în directă legătură cu felul în care a dezvoltat afacerea”, spune ministrul USR.

Darău: La stat nu e ca în mediul privat

Irinel Darău a recunoscut însă că statul nu funcționează ca mediul privat, dar spune că regulile trebuie aplicate și în companiile de stat, cu mai puțini oameni, bine plătiți, care să răspundă pentru deciziile lor. „La stat nu e mediul perfect, lucrurile nu pot fi făcute atât de ușor ca în mediul privat, dar asta trebuie să facem și la stat. Și să plătim mai puțini oameni, foarte bine calificați, astfel încât să fie motivați și să răspundă cu capul atunci când greșesc”, a precizat ministrul.