Premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Culturii Naționale. Acesta a subliniat importanța patrimoniului cultural și a operei lui Mihai Eminescu în formarea identității românești și a evidențiat rolul educației și culturii în dezvoltarea societății.
Ilie Bolojan cu prilejul Zilei Culturii Naționale: Ne reamintește importanța patrimoniului cultural și a operei lui Mihai Eminescu în formarea identității românești
15 ian. 2026, 13:06, Politic

„Ziua Culturii Naționale ne reamintește importanța patrimoniului cultural și a operei lui Mihai Eminescu în formarea identității românești”, se arată în mesajul publicat pe Facebook de Guvernul României. 

Ilie Bolojan a subliniat necesitatea inițiativelor culturale în dezvoltarea societății: „România are nevoie de inițiative culturale bine gestionate, cu impact în educație, comunități și spațiul public, care să contribuie la o prezență culturală coerentă și la creșterea respectului de care țara noastră se bucură în lume”. 

De asemenea, șeful Guvernul a subliniat responsabilitatea Guvernului de a sprijini domeniile educației și culturii: Guvernul are responsabilitatea de a susține educația și cultura, iar cei care activează în acest domeniu au rolul de a valorifica aceste oportunități prin competență și rezultate vizibile pentru societate”. 

„Le mulțumesc tuturor celor care contribuie la viața culturală a României și îi încurajez să continue să construiască, prin munca lor, un spațiu cultural accesibil și conectat la realitățile de astăzi”, conchide premierul. 

