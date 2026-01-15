Ilie Bolojan cu prilejul Zilei Culturii Naționale: Ne reamintește importanța patrimoniului cultural și a operei lui Mihai Eminescu în formarea identității românești

„Ziua Culturii Naționale ne reamintește importanța patrimoniului cultural și a operei lui Mihai Eminescu în formarea identității românești”, se arată în mesajul publicat pe Facebook de Guvernul României.

Ilie Bolojan a subliniat necesitatea inițiativelor culturale în dezvoltarea societății: „România are nevoie de inițiative culturale bine gestionate, cu impact în educație, comunități și spațiul public, care să contribuie la o prezență culturală coerentă și la creșterea respectului de care țara noastră se bucură în lume”.

De asemenea, șeful Guvernul a subliniat responsabilitatea Guvernului de a sprijini domeniile educației și culturii: Guvernul are responsabilitatea de a susține educația și cultura, iar cei care activează în acest domeniu au rolul de a valorifica aceste oportunități prin competență și rezultate vizibile pentru societate”.

„Le mulțumesc tuturor celor care contribuie la viața culturală a României și îi încurajez să continue să construiască, prin munca lor, un spațiu cultural accesibil și conectat la realitățile de astăzi”, conchide premierul.