Discuții între Ilie Bolojan și Procurorul General. Ce subiecte au fost discutate

Premierul Ilie Bolojan a avut marți o întrevedere cu Procurorul General al României, Alex Florin Florența, în cadrul căreia au fost discutate principalele direcții de reformă din sistemul judiciar.

Un punct central al discuțiilor l-a constituit reforma pensiilor din magistratură, inclusă în cel de-al doilea pachet de măsuri guvernamentale. Printre variantele analizate s-au numărat creșterea graduală a vârstei de pensionare, stabilirea unor perioade de tranziție pentru aplicarea noilor reglementări, precum și ajustarea formulei de calcul a pensiilor.

Totodată, cei doi oficiali au discutat despre necesitatea unui cadru predictibil de salarizare pentru magistrați, îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a activității în instanțe și parchete, precum și despre soluții pentru gestionarea volumului ridicat de dosare aflate pe rol.

„Întâlnirea face parte din procesul mai amplu de dialog instituțional privind reformele din sistemul judiciar. Luni, 18 august, premierul Ilie Bolojan a avut consultări cu reprezentanții asociațiilor de magistrați: Asociația Magistraților din România, Uniunea Națională a Judecătorilor din România, Asociația Judecătorilor pentru Apărarea Drepturilor Omului, Asociația Procurorilor din România și Asociația Forumului Judecătorilor din România”, se arată în finalul comunicatului de presă al Executivului.