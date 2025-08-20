Marius Voineag spune că DNA a fost intens criticat după dosarul Coldea: „Au fost atacuri și de la politicieni, asta îî descalifică foarte mult”

„Cele mai multe critici la noi au venit după dosarul Coldea, fără doar și poate. De acolo lucrurile au căpătat alte valențe, au căpătat valențe personale, nu de critică jurnalistică. Mie CSM mi-a apărat reputația de vreo 4-5 ori”, a spus șeful DNA, la Aleph News, scrie Gândul.

Marius Voineag spune că atacurile au venit din partea unor politicieni și că intenționează după ce nu va ma fi pe funcție să acționeze în instanță.

„Au fost atacuri venite din partea unor politicieni, atacuri care îi descalifică foarte mult. Sunt inculpați care nu au vorbit la nivelul la care au vorbit unii politicieni și față de care, cu siguranță, acum că sunt în funcție, voi cântări situația foarte mult și mă voi adresa și instanțelor. Pentru că au fost atacuri absolut suburbane. Sunt atacuri care sunt mai mult despre ei decât despre noi”, a mai spus Voineag.