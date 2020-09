Liviu Mihaiu: To be or not to be…de stânga sau de dreapta

Stânga are în centrul preocupărilor sale apărarea drepturilor omului simplu, justiţia socială, egalitatea (nu numai de şanse, ci şi în drepturi), nediscriminarea oamenilor după rasă, naţionalitate sau sex, libertatea de expresie. Ea este expresia politică a altruismului, a iubirii omului de aproapele său.

Dreapta cuprinde multe curente ideologice diferite ale căror separare poate fi fără echivoc, având ca o prioritate apărarea ţării (naţionalism, patriotism) sau care caută, în primul rând, menţinerea ordinii sociale (tradiţionalism, conservatorism).

În care dintre doctrinele astea două vă regăsiţi!? Eu, în amândouă…Şi voi, la fel. Sunt sigur. Şi-atunci: la ce ne mai trebuie stânga sau dreapta? Nu avem două mâini şi două picioare la un singur corp!? Vă jur: cele două folosesc doar ca să ne dezbine. Nu se vede cu ochiul liber!?