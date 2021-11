PREZENTUL FĂRĂ PERDEA Marius Oprea: FAVIPIRAVIR şi ARBIDOL, tratamentele contra Cîţu şi Iohannis

Dragoş Damian şi ”Terapia” sa cu FAVIPIRAVIR de Cluj, oprită de la producţie

Miercuri, 27 octombrie 2021, în zori, Dragoş Damian, directorul de la producătorul de medicamente ”Terapia” din Cluj acuza Agenţia Naţională a Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale din România că nu i-a răspuns de mai bine de şase luni la o adresă, prin care anunţa că vrea să producă medicamentul FAVIPIRAVIR, utlizat în tratarea COVID în România. Cererea din urmă cu şase luni a existat cu certitudine: în luna mai, un anunţ privind intenţia de începere a producţiei a fost făcut în paginile ”Ziarului Financiar”, de către cei de la ”Terapia”. Nu li s-a răspuns însă la solicitare, pînă în ziua de azi. Astfel încît FAVIPIRAVIR-ul se importă, fiind utilizat în urma unei aprobări date de Guvern la începutul lunii octombrie, medicamentul fiind folosit în spitale şi în regim ambulatoriu pentru tratarea COVID-ului. Astfel încît acesta ”poate fi eliberat în regim ambulatoriu de farmacia cu circuit închis din spitale, la recomandarea medicului specialist din cadrul spitalului, vorbim aici în principal despre posibilitatea eliberării medicamentului FAVIPIRAVIR pentru bolnavii de COVID cu forme uşoare”, declara la momentul respectiv ministrul interimar al sănătăţii, Cseke Attila.

E modul în care ne furăm, ca de atîtea ori, singuri căciula. Sau o pierdem, cum a explicat situaţia preşedintele Agenţiei Naţionale a Medicamentului, Robert Ancuceanu, care susţine că el personal nu are cunoştinţă de existenţa unei astfel de cereri: ”E posibil să fi venit şi să se fi rătăcit pe undeva. Încercăm să vedem ce s-a întâmplat. Am întrebat atât la proceduri naţionale, cât şi la inspecţie, unde ar fi trebuit să vină această cerere (de la ”Terapia” – n.n.), iar colegii mei spun că nu au primit. E posibil să fi venit şi să se fi rătăcit, pe undeva. Încercăm să vedem ce s-a întâmplat. Dar eu sunt doar de două luni (în funcţie – n.n.) şi abia aştept să revin la viaţa mea personală, după câte lături s-au revărsat. Eu am venit în agenţie din 12 iulie ca vicepreşedinte şi sunt preşedinte din 24 august”, a afirmat Robert Ancuceanu, preşedintele Autorităţii Naţionale a Medicamentului. Pe care nimeni nu-l împiedică să revină oricînd la ”viaţa personală”, oricînd îşi doreşte: nu e ţinut în funcţie cu forţa: de cînd s-au inventat funcţiile, s-au inventat şi demisiile. Dar nu pleacă, cum nu găseşte prin Agenţia pe care o conduce nici cererea de la ”Terapia” Cluj.

FAVIPIRAVIR a fost dezvoltat iniţial pentru gripă, dar este folosit şi împotriva COVID, pentru că e eficient în reducerea febrei, a declarat Dragoş Damian, managerul de la ”Terapia” Cluj: ”Noi am făcut iniţial cerere în martie-aprilie şi am revenit în iulie. Nu am primit răspuns la solicitarea noastră (…). Vorbim de acest lucru, în timp ce în România s-a dezvoltat o piaţă neagră de medicamente antivirale, care se importă prin diverse reţele, pentru că nu se găsesc în farmacii”, a mai spus Damian, care a anunţat că fabrica sa va face în curând o donaţie de FAVIPIRAVIR spitalelor, astfel încât acestea să depăşească pandemia.

Donaţiile sînt cele care mai salvează situaţia, în lipsa oricărei acţiuni de la Agenţia Naţională a Medicamentului, unde cererile de avizare pentru producerea în ţară sau importarea unor medicamente folosite în tratamentele COVID dispar, ca în ”triunghiul Bermudelor”. E ceea ce se petrece şi cu un alt medicament, ARBIDOL, deja vestit – ca şi FAVIPIRAVIR-ul, distribuit în spitale, dar şi pe ”piaţa neagră”, cu toate că administrarea ambelor este riscantă, fără recomandare medicală, prin posibilele reacţii adverse puternice. Faptul că nu se pot distribui în farmacii, cu reţetă, alimentează tocmai aceste riscuri. E ceea ce se întîmplă cu aceste medicamente pentru tratarea formelor uşoare şi medii de COVID-19. ARBIDOL e deja faimos în România, ca şi principalul lui ”distribuitor”, exclusiv sub formă de donaţii, Gigi Becali.

Gigi Becali, cu ARBIDOL şi alte donaţii, face treaba a doi miniştri şi jumătate

Despre generozitatea lui George Becali s-au creat adevărate legende. Eu însumi am fost martor şi protagonist al unui asemenea act de dărnicie, absolut dezinteresată. Gigi Becali nici n-avea habar că voi scrie cîndva aceste rînduri, cum nici eu nu aveam de gînd, dacă n-aş fi văzut, de curînd, cu ochii mei într-o emisiune TV, probe ale generozităţii domnului Becali, legate de distribuirea de ARBIDOL. Realizatoarea s-a văzut nevoită să atenţioneze că nu a fost nimic pregătit, nicio regie de studio, ale relatărilor făcute de invitaţii ei: toţi, de la Sorin Roşca Stănescu, Alice Drăghici, Dumitru Coarnă şi pînă la liberalul De Mezzo, au relatat, în amănunt şi în direct cum ei, membri ai familiilor lor, sau cunoscuţi, bolnavi de COVID, au fost salvaţi de ARBIDOL-ul donat de Gigi Becali. E şi cazul a numeroşi medici şi personal medical, de prin toate spitalele României, care au fost beneficiari ai dărniciei lui Becali

Generosul om de afaceri face, în reşedinţa sa de pe Bulevardul Aviatorilor, parte din treaba a două ministere şi jumătate: cel al Sănătăţii, dar şi cel al Muncii şi Ocrotirii Sociale, precum şi parţial cel al Culturii. Sînt puţine zilele de la Dumnezeu în care domnul Becali nu-i ajută pe nevoiaşi. Ori, să nu dea bani pentru alte cauze, umanitare şi creştine, sau pentru repararea unor biserici, multe monumente istorice. Am fost, fără să vreau, martor al unor asemenea milostenii. La începutul lunii trecute, în preajma ultimei campanii de săpături în căutarea martirilor morţi în închisori, Gheorghe Petrov, şeful echipei de arheologi cu care de ani buni îi dezgropăm pe tovarăşii de suferinţă ai lui Valeriu Gafencu, ”sfîntul închisorilor”, el însuşi mort la Tîrgu Ocna, m-a anunţat că ar mai fi nevoie de circa 2.000 de lei, pe lîngă banii strînşi prin donaţii şi alocaţi acestor săpături, de către Fundaţia ”Doina Cornea”. La îndemul telefonic pe care mi l-a dat părintele Luca de la Mînăstirea Putna, care a vorbit despre mica noastră nevoie cu domnul Becali, l-am sunat pe acesta şi a doua zi am fost chemat la palatul său. La poartă, a trebuit să mă strecor printre zecile de nevoiaşi, care-l aşteptau cu sufletul la gură. Inclusiv o tînără mamă, cu un dosar medical consistent al fetiţei sale, pentru care avea nevoie de plata unei operaţii în Turcia. Domnul Becali m-a primit imediat şi, după ce i-am spus pe scurt pentru ce sînt banii, fără prea multă vorbă, mi-a înmînat o mie de euro şi m-a întrebat dacă ne ajung. Donaţia sa a înregistrată în actele Fundaţiei ”Doina Cornea” şi a fost cheltuită cu folos. Cum sînt singur, ştiind dintr-o discuţie privată, cu caracter financiar a domnului Becali care a avut loc cu mine de faţă cu unul dintre apropiaţii săi, că oamenii de la poartă n-au plecat fără să fie miluiţi – cu atît mai mult, cu cît era şi zi de sărbătoare: naşterea Maicii Domnului. Aşa că nimic nu mă face să mă îndoiesc de bunăcredinţa lui Gigi Becali, în ceea ce priveşte dorinţa lui sinceră de a ajuta, în lupta pentru salvarea bolnavilor de COVID.

Cît priveşte ARBIDOL-ul pe care l-a donat pînă acum şi pe care mai are de gînd să-l aducă în ţară, invitat la o altă televiziune, generosul om de afaceri a relatat: "am un camion cu medicamente, blocat în vamă. Sunt pentru 40.000 de bolnavi. Am adus ARBIDOL prima dată când Nelu Tătaru, om de acţiune, imediat a luat atitudine şi l-a băgat în protocolul de COVID. După aia, pentru faptul că eu îl aduceam şi îl dădeam ca donaţie, mi-au şi respins un camion, care şi acum e în vamă la ruşi. Şi după, l-au şi scos (...). Nelu Tătaru a introdus ARBIDOL în protocolul Covid, după care am început să îl dau la spitale. Directorii de spitale au făcut o adresă la Ministerul Sănătăţii, au spus că ARBIDOL-ul e foarte bun. Ca atare, l-au băgat în protocol, după l-a scos userista (Ioana Mihăilă, fostul ministru al sănătăţii – n.n.). Ea cred că l-a scos, că nu mai este în protocol acum”.

Într-adevăr, cel puţin atît a putut confirma directorul Agenţiei Naţionale a Medicamentului, Robert Ancuceanu, care a transmis, intervenind în emisiune, că ARBIDOL nu se mai află în protocolul de tratament COVID-19: ”Deocamdată protocolul oficial de COVID din România nu recomandă Arbidolul, este trecut la alte antivirale pentru care nu există suficiente dovezi de eficacitate, aşa menţionează protocolul în prezent”. Pînă la ”suficiente dovezi”, medicii nu numai că îl recomandă, dar îl solicită ei înşişi generosului donator, care îşi făcuse calcule că-l va costa în jur de 7 milioane de euro să asigure tratarea bolnavilor de COVID care au nevoie de ARBIDOL, aducînd chiar echipament de producţie al medicamentului în ţară. Şi că el, George Becali are de gînd să o facă, dar nu intrînd din nou la puşcărie.

În tot acest timp, cu FAVIPIVIR şi ARBIDOL la negru sau distribuit doar cu ţîrîita prin spitale şi ”en gros” la ”negru”, mor zilnic sute de români. Toţi morţii sînt pe conştiinţa unor guvernanţi, pentru care ”nu se poate” şi ”aşteptăm răspunsurile specialiştilor” (de fapt inexistenţi) sînt răspunsurile obişnuite, în vreme ce, pe fondul neputinţei lor, moartea e la ea acasă, în România. Şi nici generozitatea unui Damian sau Becali n-o pot înfrînge, atîta vreme cît mai-marii României sînt de partea ei.