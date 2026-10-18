„Nu trebuie să demonstrezi nimic ca să fii iubit”. Cele 6 lecții care alungă teama copiilor de eșec

Copiii au nevoie să știe că sunt iubiți și apreciați chiar și atunci când greșesc sau nu obțin rezultatele dorite. Reem Raouda, specialistă în educație parentală, a identificat șase lecții pe care părinții ar trebui să le transmită celor mici pentru a-i ajuta să devină adulți încrezători, echilibrați și capabili să facă față dificultăților.

Specialista, care a lucrat cu peste 200 de familii, a explicat pentru CNBC că dezvoltarea emoțională a copiilor depinde și de reacțiile părinților atunci când cei mici greșesc, sunt dezamăgiți, nu sunt de acord cu adulții sau fac alegeri diferite de cele așteptate.

Eșecul, experiență, nu motiv de teamă

Copiii observă reacțiile părinților atunci când iau o notă mică sau pierd o competiție. Dacă adulții par mai mândri după o victorie și mai distanți după un eșec, cei mici pot ajunge să creadă că aprecierea familiei depinde de rezultatele lor.

În loc să-i întrebe imediat de ce nu au învățat mai mult, părinții îi pot întreba cum se simt și ce cred despre rezultatul obținut. Astfel, copilul înțelege că poate greși fără să-și piardă aprecierea celor dragi.

Eșecul devine o experiență din care poate învăța, nu un motiv de rușine, pe care trebuie să-l ascundă.

Să aibă încredere în propriile alegeri

Copiii care învață că trebuie să-i mulțumească pe ceilalți pentru a fi considerați „buni” pot ajunge să se îndoiască de propriile decizii atunci când cineva este nemulțumit de ei.

Părinții îi pot ajuta să înțeleagă că nu greșesc neapărat atunci când iau o decizie care nu e pe placul tuturor. Lecția îi pregătește să-și păstreze încrederea în propriile judecăți și mai târziu, în relațiile cu prietenii, partenerii sau colegii de serviciu.

Când laudele se transformă în obligații

Chiar și laudele precum „ești foarte inteligent”, „ești un sportiv talentat” sau „ești un copil responsabil” pot pune presiune asupra copiilor. Cei mici pot simți că trebuie să confirme permanent această imagine pe care adulții și-au format-o despre ei.

O notă mai mică sau o înfrângere ajunge astfel să le pară o dovadă că nu mai sunt suficient de buni.

În loc să se concentreze numai asupra rezultatului, părinții pot aprecia efortul și perseverența copilului. De exemplu, îi pot spune că au observat cum a continuat să încerce chiar și atunci când i-a fost greu.

În acest fel, copilul învață că valoarea sa nu depinde de rezultate și că un eșec nu îi anulează calitățile.

Dezacordul nu trebuie să schimbe relația cu părinții

Copiii trebuie să știe că își pot exprima supărarea sau dezacordul față de deciziile părinților fără să se teamă că relația cu aceștia va avea de suferit.

Acest lucru nu înseamnă că adulții trebuie să renunțe la reguli sau să accepte orice comportament. Ei pot menține o limită și, în același timp, îi pot arăta copilului că sentimentele sale contează.

De exemplu, părintele îi poate spune că înțelege de ce este furios, dar că decizia rămâne aceeași și că relația dintre ei nu se schimbă.

Un copil care știe că poate avea propria voce acasă va învăța mai ușor să spună „nu” și în alte relații, fără să se teamă că va pierde afecțiunea celor din jur.

„Știu că îți este greu. Sunt aici”

Când copiii sunt triști, speriați sau rușinați, părinții încearcă adesea să-i liniștească repede, să le distragă atenția ori să le promită că totul va fi bine.

Adesea, însă, au nevoie mai ales să simtă că cineva le este alături. Un simplu „Știu că îți este greu. Sunt aici” îi poate ajuta să treacă printr-un moment dificil fără să simtă că trebuie să-și ascundă emoțiile.

Copiii trebuie să învețe că pot simți teamă și totuși pot încerca ceva nou, că pot fi stânjeniți și pot depăși momentul. Nu este necesar ca părinții să înlăture fiecare obstacol emoțional. Sprijinul lor îi ajută pe cei mici să descopere că pot face față situațiilor neplăcute.

Acasă este locul în care nu trebuie să impresioneze pe nimeni

În afara familiei, copiii sunt evaluați permanent: prin note, rezultate sportive, clasamente și, mai târziu, prin performanțele școlare sau profesionale.

Familia ar trebui să le ofere un loc în care să nu simtă că trebuie să obțină rezultate pentru a fi apreciați. Părinții le pot spune direct: „Îmi place să te văd reușind. Dar nu trebuie să demonstrezi nimic ca să fii iubit”.

Realizările pot îmbogăți viața unui copil, însă nu ar trebui să devină singurul criteriu după care acesta își măsoară propria valoare.

Reem Raouda este specialistă în educație parentală, autoare și fondatoarea platformei The Safe Mom, prin care promovează creșterea copiilor într-un mediu bazat pe siguranță emoțională, apropiere și autocunoaștere.