12 august 1966: John Lennon și-a cerut scuze pentru controversata remarcă legată de Iisus

Scuzele publice au venit luni bune mai târziu decât interviul propriu – zis, publicat întâi în London Evening Standard, în martie 1966. Interviul a fost preluat cinci luni mai târziu în revista Datebook din SUA, acolo unde remarca a stârnit multe controverse, potrivit CBS News.

La 12 august 1966, John Lennon, alături de membrii trupei The Beatles au susținut o conferință de presă în cadrul căreia și-au cerut scuze public pentru remarca făcută.

Membrii formației The Beatles au aterizat cu avionul în America pentru ultimul lor turneu în SUA.

Lennon a precizat că, deși nu practică propriu – zis creștinismul, solistul nu se poziționează împotriva ideii de religie sau credință în Iisus.

„Nu am vrut să spun asta în modul în care ei au intrepretat-o”, a declarat solistul The Beatles în cadrul conferinței de presă susținute la un hotel din Chicago.

Fondatorul The Beatles a explicat numele formației i-a venit natural pe parcursul conversației interviului din London Evening Standard, realizat de Maureen Cleave, jurnalistă britanică, apropiată a grupului Beatles.

„Nu spuneam că Beatles sunt mai buni decât Iisus, Dumnezeu sau creștinismul. Am folosit numele Beatles pentru că îmi era mai ușor, pentru că pot vorbi despre Beatles ca despre un lucru separat și îi pot folosi ca exemplu, mai ales pentru un prieten apropiat”, a declarat Lennon.

Lennon a mărturisit că nu s-a gândit niciodată la repercusiuni. „Dar aș fi putut spune că televiziunea, cinematografia sau orice altceva popular, sau mașinile sunt mai importante decât Iisus. Dar am spus Beatles pentru că, știi, este cel mai ușor pentru mine. Nu m-am gândit niciodată la repercusiuni. Nu m-am gândit niciodată la asta”, a precizat John Lenon mass-mediei din SUA.

Spre finalul discursului, Lennon a recunoscut că nu mai are cuvinte pentru a-și justifica gafa: „Nici măcar nu mă gândeam, deși știam că ea (n.r. – reporterița) mă intervieva, că asta ar însemna ceva. Îmi pare rău că am spus asta pentru haosul pe care l-a provocat, dar nu am vrut să fie ceva antireligios sau altceva. Știți, nu pot spune mai mult de atât. Nu mai am nimic de spus, serios, nu mai am cuvinte”, a conchis Lennon.

Remarca lui Lennon

Lennon avea 25 de ani la acea vreme. În cadrul interviului realizat de jurnalista britanică Maureen Cleave, acesta a vorbit și despre credință, spunând că-și va pierde din popularitate.

„Va dispărea și se va micșora. Nu am nevoie să discut despre asta; am dreptate și se va dovedi că am dreptate. Acum suntem mai populari decât Iisus; nu știu ce va dispărea mai întâi – rock «n» roll-ul sau creștinismul. Iisus era în regulă, dar discipolii lui erau proști și obișnuiți. Ei sunt cei care denaturează acest lucru, iar asta mă face să-mi perd cheful”, a declarat Lennon pentru Evening Standard, în martie 1966, potrivit enciclopediei Britannica.

Totuși, în materialul publicat, jurnalista britanică menționează că Lennon citea despre religie în timpul liber, atunci când nu cânta sau nu repeta cu formația.

În Marea Britanie comentariul a trecut neobservat pentru că britanicii asociau creștinismul cu Biserica Anglicană, care, la acea vreme, și-a pierdut din popularitate.

Comentariul, controversat în rândul creștinilor evanghelici din sudul Statelor Unite

După publicarea în revista Datebook din SUA, mai multe posturi de radio din sudul americii au refuzat să mai difuzeze piese The Beatles și chiar unele gazde ale emisiunilor de radio au ajuns să rupă în direct albume ale formației, în cadrul campaniei de „cancel” pornită împotriva grupului britanic.

„Pe fondul popularității lor enorme în întreaga lume, în special în rândul tinerilor, (n.r – The Beatles) au putut să spună ceea ce au vrut fără să țină cont de judecată, maturitate sau semnificație, și nimeni nu i-a contestat în niciun fel”, a fost de părere Tommy Charles, gazdă a unui post de radio din Alabama, cel care a inițiat campania împotriva grupului The Beatles.

Ba mai mult, grupul Ku Klux Klan din Carolina de Sud s-a alăturat campaniei împotriva formației, bătând albumele beatles în cuie pe o cruce, căuia i-a dat foc.