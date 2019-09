Accident teribil pe o şosea din China: Cel puţin 36 de persoane au murit | FOTO

Autocarul, care avea la bord 69 de persoane, a intrat în coliziune cu un camion care se deplasa în sens opus pe o şosea din provincia Jiangsu, relatează publicaţia The Straits Times.

Se crede, pe baza datelor iniţiale, că accidentul ar fi fost cauzat de spargerea unui cauciuc al autocarului, în urma căruia şoferul a pierdut controlul vehicului şi a intrat pe contrasens.

At least 36 killed, dozens injured in China road crash https://t.co/foxjwZlgwv pic.twitter.com/C5dTuZsCoP