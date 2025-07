Smiley anunță concertul-eveniment „ARMONIE”, o experiență imersivă alături de o orchestră simfonică formată din 45 de muzicieni

30 octombire, la Sala Palatului, de la ora 20.00 – smiley.ro

Smiley își invită publicul pe 30 octombrie, la Sala Palatului, să trăiască, să asculte și să simtă live „ARMONIE”, cel mai important eveniment concertistic din an al artistului, gândit anul acesta ca o experiență imersivă, desăvârșită, unică și neașteptată, o fuziune emoționantă dintre muzica sa și rafinamentul simfonic, pusă în scenă alături de o orchestră simfonică formată din 45 de muzicieni, invitați surpriză și o scenotehnică impresionantă.

„ARMONIE” va fi o călătorie simfonică surprinzătoare, printre piese neașteptate și nemaicântate de Smiley în concrete, dar și printre cele mai importante și iubite piese ale artistului, care vor fi reorchestrate special pentru acest eveniment memorabil, notă cu notă, instrument cu instrument pentru un efect de regal muzical în care își vor găsi locul emoțiile transmise grandios, dar și dansul, distracția și energia pozitivă marca Smiley. Accesul la „ARMONIE” poate fi asigurat accesând link-ul bilete.smiley.ro.

„În ultima vreme, mi-am dat seama că cel mai important este să ajungi să trăiești în armonie. Cu tine, cu alegerile tale, cu cei din jur, cu mediul, cu gândurile și perspectivele, cu prietenii. Dacă trăim în armonie, fiecare zi de ieri, de azi și de mâine se așează în viața noastră cu mult bine și cu sens. Îmi doresc să transmit armonie, iar muzica are mereu această forță incredibilă. Pentru concertul meu anual pe care mereu îl simt ca pe cel mai important eveniment muzical din an, am gândit un concept surprinzător, plin de valoare, unicitate, bucurie, forță și profunzime la care muzica să ajungă să se audă și să se simtă la puterea infinit. Se vor auzi piesele mele cunoscute, dar și piese pe care nu le cânt de obicei în concerte, voi avea invitați surpriză, momente imprevizibile de show, se va dansa, se va cânta, ne vom distra, va fi un spectacol imersiv cum nu s-a mai văzut în România.”, dezvăluie Smiley care promite show unic, cu piese, momente și ipostaze surpriză.

