Polițistul Marian Godină i-a făcut plângere penală deputatului AUR, Dan Tănasă. De la ce s-au luat

Polițistul român, devenit influencer pe internet și remarcat prin atitudinea onestă și tranșantă față de lacune ale societății, Marian Godină, anunță azi pe Facebook că a depus o plângere penală împotriva deputatului AUR, Dan Tănasă, ca replică la postarea acestuia de pe aceeași rețea, cu câteva ore mai înainte, în care deputatul AUR îndemna românii să refuze să mai primească o comandă făcută online, dacă aceasta e livrată de un lucrător nepalez sau alt lucrător ne-român.

Tănasă scrie: „Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă!!!” și adaugă: „O dictatură nu se instalează niciodată singură, ci în aplauzele celor cu mintea slabă. Vestul se scufundă sub valul islamist, iar europenii plâng în pumni pentru ca nu au fost atenți la importul masiv de imigranți. Eu nu vreau așa ceva în România!”.

Godină reacționează foarte repede și anunță pe Facebook că a înaintat împotriva lui Tănasă o plângere penală, invocând Art. 369 din Codul Penal, referitor la incitarea la discriminare.

Redăm postarea lui Godină:

„Ca să nu las pe alții ceea ce pot face și eu, am formulat o plângere penală împotriva deputatului aur Dan Tanasă pentru săvârșirea infracțiunii de „Incitarea la violenţă, ură sau

discriminare” prevăzute de art 369 din Codul Penal.

Formulez prezenta:

PLÂNGERE PENALĂ

Împotriva numitului TĂNASĂ DAN, membru al Parlamentului României, din partea partidului AUR pentru săvârșirea infracțiunii de „Incitarea la violenţă, ură sau discriminare” faptă prevăzută și pedepsită de art. 369 din Codul Penal.

Motivele plângerii:

În data de 19.08.2025, pe pagina dumnealui de Facebook, domnul TANASA DAN a postat următorul text:

„Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă!!!”

Prin textul de mai sus, dl Tanasa incită în mod clar la discriminarea muncitorilor din Asia și Africa.

Probe și dovezi:

În susținerea celor afirmate, indic următoarele mijloace de probă:

Capturi de ecran de pe pagina de Facebook a d-lui Dan Tanasă.

Solicitări:

Vă rog să dispuneți cercetarea penală a faptei semnalate și tragerea la răspundere penală a persoanei responsabile”.

Potrivit Art 369 CP, incitarea publicului la ură sau discriminare, prin orice mijloace, împotriva unei categorii de persoane, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau amendă.