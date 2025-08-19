Deputatul AUR Dan Tanasă incită la ostracizarea curierilor din Nepal și Sri Lanka: „Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român”

Deputatul AUR, Dan Tanasă, a postat recent pe o rețea de socializare un mesaj inflamator în care îndeamnă la boicotarea livrărilor și comenzilor dacă acestea „nu sunt livrate de un român”, criticând importul de „muncitori necalificaţi din Asia şi Africa” și încheind cu un apel: „Treziți-vă!!!”

„Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă!!!”, a scris deputatul.

Într-un comentari ce însoțește imaginea, Tanasă avertizează asupra unei „dictaturi” care, în viziunea sa, este susținută de „cei cu mintea slabă”. El descrie „vestul” ca fiind copleșit de „valul islamist” și avertizează că americanii „plâng în pumni” din cauza imigrației masive. Concluzia lui este: „Eu nu vreau așa ceva în România!”

„O dictatură nu se instalează niciodată singură, ci în aplauzele celor cu mintea slabă. Vestul se scufundă sub valul islamist, iar europenii plâng în pumni pentru ca nu au fost atenți la importul masiv de imigranți. Eu nu vreau așa ceva în România!”, a scris deputatul.

De ce aleg companiile muncitor imigranți

România a ajuns să aibă peste 140.000 de muncitori din afara Uniunii Europene, atraşi în principal în sectoarele cu deficit cronic de personal: producţie, construcţii şi comerţ. Companiile nu îi aleg pentru că ar fi mai ieftini – dimpotrivă, costurile totale pot fi şi cu 10% mai mari faţă de cele pentru un muncitor român, din cauza cheltuielilor cu recrutarea, cazarea sau transportul.

Pe o piaţă unde tot mai mulţi români aleg să lucreze în străinătate sau să evite locurile de muncă cu activitate fizică, angajatorii rămân fără alternative, iar soluţia vine tot mai des din Nepal, Sri Lanka, Turcia sau India, scrie Business Magazin.