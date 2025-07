SCANDALOS! Fool’s Night Out revine la Sala Palatului. Bordea, Cortea și Bucălae adună gașca pentru cel mai mare show de stand-up din toamnă

Cătălin Bordea, Nelu Cortea și Radu Bucălae sunt prezenți în ambele seri în calitate de headlineri, iar în fiecare seară li se alătură alți trei comedianiți invitați, care vor fi anunțați în perioada următoare. Așadar, publicul se va bucura în fiecare seară de șase artiști pe scenă, două ore de umor intens și un line-up care nu se repetă în alt colț al țării.

„Sala Palatului nu e doar o sală mare. E ca atunci când mergi acasă la părinți cu prietena și vrei să lași o impresie bună – adică te îmbraci frumos, nu mănânci cu mâna și încerci să fii memorabil. Cam așa e și cu Fool’s Night Out: vii cu glume noi, îți dai sufletul pe scenă și speri că lumea râde mai tare decât vecinul din rândul doi. Ne vedem acolo – o să fie intens, haotic și foarte, foarte fun. SCANDALOS de fun.” – Cătălin Bordea

Tema ediției din acest an? SCANDALOS. Nu doar pentru că glumele vor fi pe măsură, ci și pentru că… presa tot zice că Bordea, Cortea și Bucălae fac numai lucruri scandaloase. Ei bine, anul ăsta recunosc și fac din asta show.

„E fascinant cum, atunci când urci pe scena Sălii Palatului, te simți brusc foarte mic. Sunt mii de oameni în fața ta, lumini… și ai o fracțiune de secundă în care respiri adânc și speri că iese bine. Dar după primele râsete și aplauze… gata! Nu mai încapi în haine. E o energie pe care n-am mai simțit-o nicăieri altundeva. E ceva specific Sălii Palatului – un mix de adrenalină și bucurie care te face să vrei să te întorci în fiecare an. Și da, ca de fiecare dată, promitem distracție, râsete, panaramă, șmecherie, nebunie. Publicul n-o să fie dezamăgit. N-a fost niciodată.” – Nelu Cortea

Experiența începe încă de la intrare, unde publicul va fi întâmpinat cu surprize, activări și momente inedite. În plus, o scenă de open mic va fi amenajată în zona de acces pentru toți cei care visează să ajungă pe scenă. Curajoșii pot testa glume în fața publicului și trăi, pentru câteva minute, adrenalina microfonului deschis – într-un preview real al visului de comediant.

„Sala Palatului, în viața unui comediant, e ca o nuntă – un moment special, pentru care te pregătești din timp și în care vrei să dai tot ce ai mai bun. E locul în care ne îmbrăcăm frumos, ne adunăm cu gașca și facem show. Anul ăsta, cei care vin la Fool’s Night Out vor avea parte de glume noi, proaspete, și de un line-up care nu se mai repetă în altă parte. Va fi un maraton de două ore, intens, cu râs pe bandă rulantă. Scandalos de amuzant, pe bune.” – Radu Bucălae

Fool’s Night Out este organizat de The Fool Club, cel mai activ hub de stand-up din București, care susține peste 300 de show-uri pe an și reușește să transforme energia de club într-un spectacol de gală, fără să piardă nimic din vibe-ul autentic care l-a consacrat, împreună cu Headline Management, cea mai mare companie de management artistic dedicată comedienilor din România, cu peste 40 de artiști de top în portofoliu.

„Fool’s Night Out a apărut din nevoia de a duce comedia într-un spațiu mai mare decât clubul pe care îl aveam la dispoziție. Simțeam că energia din The Fool merită să ajungă la un public mai numeros, într-un format care păstrează autenticitatea show-urilor de stand-up, dar le oferă o scenă pe măsura impactului lor. Sala Palatului a fost pariul nostru și, în același timp, o promisiune față de public: că putem face comedie la cel mai înalt nivel, fără să pierdem vibe-ul sincer care ne-a consacrat. Ediția de anul acesta va fi, din toate punctele de vedere, cea mai complexă de până acum.” – Călin Crețu, CEO Headline Management

Biletele sunt deja disponibile pe www.iabilet.ro, iar cei care se grăbesc pot profita de 25% reducere în perioada earlybird. Prețurile pornesc de la 90 de lei și ajung până la 212 lei pentru un loc VIP – un deal scandalos de bun, dar valabil pentru o perioadă limitată.

Fool’s Night Out – Scandalos de bun. Scandalos de live. Scandalos de râs.