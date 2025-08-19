Cabana Babele, un simbol al Munţilor Bucegi, a fost scoasă la vânzare. Ar putea deveni hotel de 4 stele cu zona de spa şi wellness

Cabana se află pe platoul Bucegi la o altitudine de 2.206 metri, fiind foarte aproape de faimoasele obiective turistice, Babele şi Sfinxul.

„Localizare excepţională şi unică în România. Cabana Babele este amplasată în inima Masivului Bucegi, într-o zonă de o frumuseţe naturală rară, recunoscută la nivel naţional şi internaţional. Proprietatea se află la doar câţiva metri de formaţiunile stâncoase Babele şi Sfinxul, simboluri ale turismului montan românesc”, se menţionează în anunţul de vânzare.

Anunţul sugerează şi o destinaţie viitorului proprietar, recomandarea fiind însoţită şi de fotografii ale unor machete. Cabana Babele ar fi, astfel, ideală pentru hotel 4 stele, restaurant, proiect turistic premium. Se precizează, totodată că proprietatea deţine autorizaţie de modernizare a construcţiei existente.

La negocieri sunt aşteptaţi investitori în proiecte exclusive cu potenţial de creştere rapidă, sau antreprenori interesaţi de o destinaţie turistică de referinţă în România şi grupuri hoteliere.