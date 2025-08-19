Publicul, invitat să admire arta din spatele gratiilor: finisajul expoziției OUT OF THE BOX II, la Penitenciarul „Popa Șapcă” din Timișoara

Expoziția cuprinde 34 de lucrări realizate de persoane private de libertate, care au avut timp să reflecteze și să-și exprime propriile emoții și gânduri cu privire la perioada pe care au petrecut-o după gratii, dar și următorii pași spre libertate, acceptare și reintegrare în viața care va urma după ieșirea din captivitate.

Expoziția oferă publicului ocazia de a intra în contact direct cu aceste povești, de a le cunoaște și de a avea o conversație deschisă cu artiștii din spatele gratiilor, despre dreptul la o a doua șansă, empatie și incluziune.

În cadrul evenimentului de închidere a expoziției vor fi și concerte de muzică, dar și momente de poezie, susținute de invitați speciali. Compozitoarea și interpreta Beck Corlan va susține un recital alături de Johnny Kui. Genurile muzicale abordate de artistă sunt Pop-Rock, R&B, Indie, Folk, Reggae, Soul și Funk, iar multe melodii din muzica artistei transmit un mesaj profund: dragostea față de aprope, natură, sau tainele lumii sunt elementele care se regăsesc în versurile din cântecele sale.

În cadrul evenimentului de încheiere al expoziției actrița timișoreană Ana Maria Pandele-Andone a pregătit un recital de poezie cu versuri inspirate din textele lui Khalil Gibran, un mare poet născut în Liban, ale cărui versuri evocă „lucrurile lumești”, adică sentimente de frică, plăcere, dar și cunoașterea binelui și a răului.

OUT OF THE BOX II – o expoziție care îmbină arta contemporană și reintegrarea în societate a persoanelor care au petrecut timp în arest

Potrivit comunicatului de presă transmis marți, expoziția OUT OF THE BOX II este o inițiativă culturală semnată de artista vizuală Regina Damian, care îmbină arta contemporană cu nevoia profundă de reintegrare socială a persoanelor private de libertate.

„Prin acest proiect ne dorim să generăm un impact pozitiv în viețile persoanelor aflate în detenție, să susținem incluziunea socială și să întărim coeziunea comunității din Timișoara, evidențiind rolul transformator al artei și culturii”, a declarat Regina Damian, coordonatoarea proiectului.

Lucrările, expuse inițial la Centrul de Proiecte

Cele 34 de lucrări sunt momentan expuse la centrul de proiecte. Cei care le-au vizitat, au avut prilejul de a descoperi arta din spatele gratiilor. Expoziția poate fi vizitată acolo până în 21 august.

Finisajul expoziției este evenimentul care va avea loc în incinta Penitenciarului Timișoara, vineri 22 august, între orele 17:00 – 19:00.

Publicul iubitor de artă este invitat, așadar, la un eveniment inedit. Este prima dată când Penitenciarul „Popa Șapcă” din Timișoara își deschide porțile, permițând accesul publicului larg în incintă.

Accesul se face pe baza cărții de identitate, iar participanții sunt sfătuiți să nu aducă foarte multe dispozitive mobile, fiindcă nu este permisă intrarea cu acestea.

Echipa OUT OF THE BOX II va asigura fotografierea și filmarea momentelor importante, iar imaginile vor fi publicate ulterior pe pagina de Facebook a proiectului. Mai multe detalii despre desfășurarea evenimentului, aici.

Proiectul este finanțat de Municipiul Timișoara, prin Centrul de Proiecte și este realizat în parteneriat cu Administrația Națională a Penitenciarelor – Penitenciarul Timișoara și Asociația Timișoara 2023 – Capitală Europeană a Culturii.