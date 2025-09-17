Acord major de dezvoltare tehnologică încheiat de Statele Unite și Regatul Unit

Acordul SUA–Marea Britanie, care urmează să fie semnat în zilele următoare, vizează cooperarea în domenii strategice precum inteligența artificială, calculul cuantic și energia nucleară.

În nord-estul Angliei, la Blyth va fi construit un centru de date în parteneriat cu OpenAI, Nvidia și compania britanică Nscale.

Centrul face parte din inițiativa globală Stargate a OpenAI, care dezvoltă infrastructură de inteligență artificială și în alte țări, precum Norvegia și Emiratele Arabe Unite.

Microsoft a anunțat cea mai mare investiție din istoria sa în Marea Britanie, în valoare de 22 miliarde de lire, pentru extinderea centrelor de date și construirea celui mai mare supercomputer de inteligență artificială al țării.

Alphabet, compania-mamă a Google, va investi 5 miliarde de lire în centre de date și în dezvoltarea DeepMind.

Alte investiții notabile includ 1,5 miliarde de lire din partea companiei CoreWeave, specializată în cloud computing pentru AI, și 1,4 miliarde de lire de la Salesforce.

Potrivit premierului de la Londra, Keir Starmer susține că semnarea acordului este o „schimbare generațională”.