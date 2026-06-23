Acuzații grave: rușii îngroapă animale infectate cu antrax și provoacă o catastrofă biologică lângă Marea Neagră

Serviciul de informații al Ucrainei acuză Rusia că pregătește o catastrofă biologică în regiunea Herson, potrivit Nexta.

Ucrainenii susțin că rușii adună rămășițele animalelor infectate cu antrax și le îngroapă în vecinătatea zonelor populate. Cel mai mare risc este în zonele Askania-Nova, Skadovsk și Zelyoniy Port, mai spun ucrainenii.

Pericolul constă în faptul că bacteriile de antrax pot rămâne în sol timp de zeci de ani, infectând oameni și animale.

Consecințele infectării pentru oameni și animale pot fi extrem de grave. Cei infectați au un risc ridicat de deces. Persoanele infectate pot avea ulcerații, dureri, dificultăți de respirație, febră, diaree, greață și vărsături.