Acuzațiile de hărțuire sexuală formulate de actrița Blake Lively, respinse. Incidentul petrecut în timpul filmărilor unui cunoscut lungmetraj

Hotărârea scrisă a judecătorului Lewis J. Liman din Manhattan a venit după ce actrița Blake Lively, cunoscută și pentru rolul său din serialul Gossip Girl, l-a dat în judecată pe Baldoni în decembrie 2024, invocând hărțuirea sexuală, printre alte zeci de plângeri împotriva actorului, dar și a altor părți, potrivit Associated Press.

Procesul este programat să înceapă pe 18 mai. După ce judecătorul Liman a pronunțat hotărârea, a avut loc o scurtă conferință telefonică. În cadrul acesteia, avocații au discutat despre procesul de selecție a juriului pentru proces.

Baldoni i-a acuzat pe actriță și pe soțul ei de calomnie și șantaj

Baldoni și casa de producție Wayfarer Studios au intentat o acțiune reconvențională împotriva lui Lively și a soțului acesteia, actorul din „Deadpool”, Ryan Reynolds, acuzându-i de calomnie și șantaj. Judecătorul a respins pretențiile lui Baldoni în luna iunie a anului trecut.

În hotărârea sa, Liman a stabilit că Lively era o colaboratoare independentă, nu o angajată. Pe această bază, el a afirmat că ea nu avea dreptul să depună plângeri pentru hărțuire sexuală în temeiul Titlului VII din Legea drepturilor civile din 1964. Această lege interzice discriminarea în domeniul muncii pe diverse motive, inclusiv pe criteriul de gen.

Într-o analiză a acuzațiilor de hărțuire sexuală, judecătorul a afirmat că afirmațiile lui Lively trebuiau interpretate în contextul filmului la care lucrau.

„Lively susține că, în timpul filmărilor, Baldoni s-a aplecat și a făcut un gest de parcă ar fi intenționat să o sărute, că i-a sărutat fruntea, și-a frecat fața și gura de gâtul ei, și-a pus degetul mare pe gura ei și i-a atins buza inferioară, a mângâiat-o și s-a aplecat spre gâtul ei, spunând «miroase bine»”, a scris judecătorul.

Actorul juca într-o scenă

Dacă s-ar fi întâmplat într-o fabrică ori într-un birou de conducere, acest comportament ar susține o plângere privind un mediu de lucru ostil, însă judecătorul din New York a precizat că Baldoni „juca într-o scenă”.

În hotărârea sa, judecătorul a mai scris că modul în care actorul s-a comportat nu a depășit contextul atât de mult încât să fie considerat „tratament ostil” pe criteriu de gen, afirmând că gesturile actorului erau îndreptate spre personaj și nu spre actriță însăși.

„Presupunând că improviza, comportamentul său nu a depășit atât de mult ceea ce s-ar putea aștepta în mod rezonabil să aibă loc între două personaje în timpul unei scene de dans lent, încât să se poată deduce un tratament ostil pe criteriul sexului. Cel puțin privit izolat, comportamentul era îndreptat către personajul interpretat de Lively, și nu către Lively însăși”, a scris judecătorul.

Judecătorul afirmă că actorii au nevoie de libertate

Judecătorul Lewis J. Liman a mai precizat că artiștii au nevoie de libertate, fără teama de a fi trași la răspundere pentru hărțuire sexuală.

„Artiștii creativi, la fel ca și scenariștii de comedie, trebuie să aibă o anumită libertate de a experimenta în limitele unui scenariu convenit, fără teama de a fi trași la răspundere pentru hărțuire sexuală”, a adăugat Liman.

Avocații părților nu au răspuns la cererile jurnaliștilor AP pentru comentarii.

Filmul „It Ends With Us” (Totul se termină cu noi) este o adaptare a romanului best seller scris de Coleen Hoover în 2016, care începe cu o poveste de dragoste, însă ia o turnură sumbră spre violența domestică. Filmul a fost lansat în 2024și a depășit așteptările la box office, cu încasări de peste 50 de milioane de dolari în primul weekend după premieră.