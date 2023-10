Adrian Sârbu: Dacă nu va câştiga Trump în America, lui Putin i s-a terminat aţa. Nu mai are nicio monedă la schimb cu Israelul

Monica Mihai: Când privim puţin în ansamblu, şi implicarea lui Putin şi deciziile care se iau în urma acţiunilor întreprinse de el sau sugestiilor date de el, pare că este aşa un păpuşar şi pare că a fost subestimat la începutul războiului din Ucraina despre care toată lumea spunea sau o mare parte a opiniei publice spunea: Putin este slăbit, ia deciziile pe repede-nainte, fără să le judece. Credeţi că face parte, inclusiv atacul de astăzi dintr-un plan extrem de bine pus la punct? Mergem puţin în spate, şi la întâlnirile pe care le-a avut în repetate rânduri cu Xi Jinping, la discuţiile oficiale, la reprezentanţii diplomaţiei chineze care au fost în Rusia, şi nu numai, în ultima perioadă.

Adrian Sârbu: Eu nu cred că Putin este în starea de păpuşar. Azi cred că e într-o stare de disperare profundă pentru că dacă nu va câştiga Trump în America, lui Putin i s-a terminat aţa. Iar aici a făcut o mişcare pe care o văd destul de riscantă. De ce? Le-a dat israelienilor care sunt fundamentalişti pe supravieţuirea statului Israel o rezoluţie în acţiune pe care el nu mai poate să le-o ia. Putin nu mai are astăzi nicio monedă la schimb cu Israelul să se repare din ce a făcut. Da, ca şi în America, are coloana a cincea. Sunt un milion şi jumătate de foşti evrei ruşi şi sovietici, care sunt în Israel, au şi un partid, au şi un descreierat acolo, a fost şi ministru de Externe sau Interne, şi cu siguranţă are o coloana a cincea foarte puternică. Nu va reuşi. Putin foloseşte manuale vechi. Putin nu foloseşte manuale noi. Poate că în lumea puterii manualele nu sunt necesare că sunt învăţături simple. Lucrează pe vechi dl. Putin şi e mult prea transparent ce s-a întâmplat astăzi în Israel. Repet, nu ştiu cât i-a luat prin surprindere pe liderii Israelului, cu siguranţă, i-a luat, e fără precedent în viaţa lor, dar ştii pe cine a luat prin surprindere? Pe toţi oamenii care mai cred în roule peaced world. Pe toţi oamenii, şi şi-au dat seama. Papugiii aştia care au fost trimiş pe acolo cu buldozere. Măi frate, adică nu vezi un buldozer? Toţi poliţiştii tăi de graniţă dorm? Generalul tău doarme? Acolo a fost o operaţiune foarte sofisticată. Nu pot să spun cât de sofisticată a fost în 1973 operaţiunea egiptenilor care au trecut pe sub canalul de Suez cu nişte semiamfibii, submarine, incredibil, ca să atace Israelul. Deci, asta a fost o operaţiune sofisticată, cum a fost şi 9/11, cum a fost şi Pearl Harbour. Pentru momentul acelor ani, a fost foarte sofisticată. Chestia asta nu puteau să o rezolve papugiii ăia din Hamas.