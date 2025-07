SBU a anunțat joi într-un comunicat că „a fost deschisă o anchetă penală pentru uciderea unui (agent) în cartierul Golosiyivsky din Kiev”, după moartea unuia dintre agenții săi la Kiev.

Numele victimei nu a fost dezvăluit public, iar identitatea suspecților sau motivele acestora nu sunt clare.

This morning in Kyiv’s Holosiivskyi district, SBU Colonel Ivan Voronych accused of several sabotage attacks in Russia was shot dead pic.twitter.com/eZv0pOgwr5

— VolgaLad (@cym27s) July 10, 2025