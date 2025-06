Agenți Mossad infiltrați, spionaj și ghidaj de la sol. Detalii din spatele masivului atac al Israelului asupra Iranului

Comandourile Mossad israeliene au pregătit o serie de operațiuni secrete în interiorul Iranului care au condus la atacurile Israelului de vineri, a declarat o sursă de securitate israeliană pentru Reuters.

Aceste operațiuni au inclus desfășurarea de arme ghidate cu precizie în zone deschise din apropierea amplasamentelor sistemelor iraniene de rachete sol-aer, tehnologii avansate utilizate împotriva sistemelor de apărare aeriană ale Iranului și stabilirea unei baze de drone de atac în apropiere de Teheran, a declarat sursa de securitate.

Israelul a petrecut ani de zile pregătindu-se pentru operațiunea împotriva programelor nucleare și de rachete ale Iranului, a declarat un oficial din domeniul securității pentru The Times of Israel, inclusiv construirea unei baze de drone în Iran și introducerea ilegală în țară a sistemelor de arme de precizie și a comandourilor.

Efortul s-a bazat pe o planificare comună strânsă între IDF și agenția de informații Mossad.

Potrivit oficialului, agenții Mossad au înființat o bază de drone pe teritoriul iranian, lângă Teheran. Dronele au fost activate peste noapte, lovind lansatoare de rachete sol-sol îndreptate către Israel.

În plus, vehicule care transportau sisteme de arme au fost introduse ilegal în Iran.

Aceste sisteme au eliminat apărarea aeriană a Iranului și au oferit avioanelor israeliene supremație aeriană și libertate de acțiune deasupra Iranului.

Al treilea efort sub acoperire a fost desfășurarea de către comandourile Mossad a unor rachete de precizie în apropierea siturilor antiaeriene din centrul Iranului.

Operațiunile s-au bazat pe „o gândire revoluționară, o planificare îndrăzneață și o operare chirurgicală a tehnologiilor avansate, a forțelor speciale și a agenților care operează în inima Iranului, evitând în totalitate ochii serviciilor de informații locale”, spune oficialul.

