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AIEA confirmă inspecții nucleare în Iran după acordul SUA-Iran

Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a anunțat că va efectua în curând inspecții nucleare în Iran, în contextul unui acord interimar de pace semnat între Statele Unite și Iran.
AIEA confirmă inspecții nucleare în Iran după acordul SUA-Iran
Andrei Rachieru
24 iun. 2026, 13:48, Știri externe
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Potrivit directorului general Rafael Grossi, inspecțiile vor avea loc în viitorul apropiat, însă detaliile logistice privind modul de desfășurare nu au fost încă finalizate, scrie Reuters.

Acordul interimar dintre Statele Unite ale Americii și Iran a fost semnat săptămâna trecută sub forma unui memorandum de înțelegere în 14 puncte. Documentul stabilește principii generale pentru încetarea conflictului și deschide calea unor negocieri de 60 de zile, în cadrul cărora urmează să fie discutate aspecte sensibile, inclusiv programul nuclear iranian.

Acest cadru diplomatic este considerat un pas preliminar important în direcția detensionării relațiilor bilaterale, însă rămâne dependent de implementarea detaliilor tehnice și politice.

Declarațiile AIEA

Directorul general al Agenția Internațională pentru Energie Atomică, Rafael Grossi, a confirmat într-o conferință de presă susținută în Japonia că inspecțiile vor avea loc în mod cert.

„Inspecțiile vor avea loc. Vom lucra în curând la modalități – date, proceduri, locații”, a declarat Grossi, subliniind că discuțiile cu autoritățile de la Teheran sunt în desfășurare pentru stabilirea cadrului exact de implementare.

Negocieri în desfășurare 

În prezent, negocierile dintre AIEA și Iran se concentrează pe definirea aspectelor tehnice ale inspecțiilor, inclusiv accesul inspectorilor, calendarul vizitelor și locațiile vizate. Oficialii internaționali subliniază că aceste detalii sunt esențiale pentru credibilitatea procesului de monitorizare nucleară.

Totodată, acordul interimar prevede o perioadă de 60 de zile de consultări intensive, în care părțile implicate încearcă să ajungă la un compromis privind programul nuclear iranian, un subiect sensibil în relațiile internaționale.

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