Prima pagină » Știri externe » Al doilea fiu al lui „El Chapo” își recunoaște vinovăția pentru trafic de droguri. Fiul „baronului drogurilor” colaborează cu procurorii

Al doilea fiu al lui „El Chapo” își recunoaște vinovăția pentru trafic de droguri. Fiul „baronului drogurilor” colaborează cu procurorii

Fiul cunoscutului traficant de droguri mexican, El Chapo, a pledat vinovat, luni, pentru acuzațiile de trafic de droguri în SUA, la câteva luni după ce fratele său a încheiat o înțelegere cu procurorii americani.
Al doilea fiu al lui „El Chapo” își recunoaște vinovăția pentru trafic de droguri. Fiul „baronului drogurilor” colaborează cu procurorii
Colaj. Sursă foto: Joaquin Guzman Lopez / US Dept. of Homeland Security, autorități mexicane, Hepta.
Daiana Rob
02 dec. 2025, 01:40, Știri externe

Cunoscut în Mexic sub numele de „Chapitos” sau „micul Chapos”, Joaquin Guzman Lopez și fratele său Ovidio Guzman Lopez au fost acuzați că aceștia conduc o facțiune a cartelului din Sinaloa.

Autoritățile federale au descris operațiunea drept un efort masiv de a trimite cantități „uluitoare” de fentanil în SUA, potrivit Associated Press. 

Joaquin Guzman Lopez a pledat vinovat pentru două acuzații de trafic de droguri, dar  și continuarea activității criminale.

El și un alt lider longeviv al cartelului Sinaloa, Ismael „El Mayo” Zambada, au fost arestați în iulie 2024 în Texas, după ce au aterizat în SUA cu un avion privat.

Ambii bărbați au pledat anterior nevinovați pentru diverse acuzații de trafic de droguri, spălare de bani și deținere de arme de foc. Capturarea lor a provocat o creștere a violenței în statul Sinaloa din nordul Mexicului, în urma ciocnirilor dintre două facțiuni ale cartelului Sinaloa.

Ca parte a acordului de recunoaștere a vinovăției, Joaquin Guzman Lopez a recunoscut că a ajutat la supravegherea producției, dar și introducerea și punerea în vânznare în SUA a unei cantități mari de cocaină, heroină, metamfetamină, marijuana și fentanil, alimentând o criză care a contribuit la zeci de mii de decese prin supradoză în fiecare an.

Potrivit sursei citate, avocatul său, Jeffrey Lichtman, a felicitat autoritățile americane și cele mexicane.

„Până în prezent, guvernul a fost foarte corect cu Joaquin”, a declarat el după înfățișarea la tribunal. „Apreciez faptul că guvernul mexican nu a intervenit”.

Primul fiu al lui El Chapo care a încheiat o înțelegere cu procurorii din SUA

Fratele său, Ovidio, a devenit primul fiu al lui „El Chapo” care a încheiat o înțelegere cu procuratura SUA în iulie.

El a pledat vinovat pentru trafic de droguri, spălare de bani și deținere ilegală de arme de foc, pentru rolul său ca lider al cartelului. Experții juridici americani au calificat înțelegerea drept „un pas important pentru guvernul SUA” în ceea ce privește anchetarea ți urmărirea penală a liderilor cartelului Sinaloa.

Tatăl celor doi fii, Joaquin „El Chapo” Guzman, a fost condamnat la închisoare pe viață în 2019, pentru rolul său de fost lider al cartelului spaniol, după ce a introdus cantități de cocaină și alte tipuri de droguri în SUA, timp de 25 de ani. Frații urmau să preia rolul de lideri ai cartelului, după tatăl lor.

Nicușor Dan, despre anularea alegerilor prezidențiale: Nu avem un raport complet cu ce s-a întâmplat
G4media
Cum l-a ajutat pe un tânăr meseria pe care a învățat-o de la tatăl său. Câștigă chiar și 6.000 de euro la o lucrare
Gandul
💣 în showbiz! El este noul prezentator Survivor 2026, de la Antena 1
Cancan
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Prosport
„Avalanșă” de infractori români care au băgat frica în serviciile sociale din SUA. Fraude de sute de mii de dolari prin „skimming” și carduri clonate
Libertatea
Profeția cutremurătoare a lui Nostradamus pentru sfârșitul anului 2025! Ce a prezis în catrenele sale
CSID
Cum scapi de rozătoarele din mașină. Aceste detalii te pot ajuta să eviți o pagubă uriașă
Promotor