Fostul lider al cartelului Sinaloa, Ismael „El Mayo” Zambada, va pleda vinovat în instanță

Fostul lider al cartelului mexican Sinaloa, Ismael „El Mayo” Zambada, urmează să pledeze vinovat săptămâna viitoare, potrivit AP. Un judecător federal din Brooklyn a programat luni o audiere pentru a confirma schimbarea poziției lui Zambada. Audierea a fost posibilă după ce procurorii federali au declarat că nu vor solicita pedeapsa cu moartea în cazul său.

Zambada, în vârstă de 77 de ani, a pledat nevinovat anul trecut la toate acuzațiile.

Procurorii susțin că sub conducerea lui Zambada și a lui Joaquín „El Chapo” Guzmán, cartelul Sinaloa a evoluat de la un jucător regional la cea mai mare organizație de trafic de droguri din lume.

Zambada a fost arestat în Texas anul trecut, în ceea ce unii au descris drept o răpire în Mexic. Căutat de forțele de ordine americane timp de mai bine de două decenii, el a fost arestat după ce a ajuns cu un avion privat pe un aeroport din Texas.