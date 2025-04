Amazon amână lansarea primilor sateliți Kuiper din cauza vremii nefavorabile

Racheta care trebuia să ducă în spațiu cei 27 de sateliți Kuiper nu a mai decolat de la Cape Canaveral din Florida. ULA, compania responsabilă cu lansarea, a oprit pregătirile din cauza norilor denși și a vântului puternic care au făcut imposibilă lansarea în timpul programat, notează CNBC.

„Vremea este observată și prognozată ca fiind nepotrivită pentru decolare în intervalul rămas al ferestrei de lansare de la Cape Canaveral în această seară”, a declarat ULA. Compania a precizat că va anunța o nouă dată de lansare ulterior.

Amazon și-a dezvăluit planurile de a construi o constelație de sateliți de internet pe orbita terestră joasă în urmă cu șase ani. Această zonă a spațiului se află la o distanță de până la 1.900 de kilometri de suprafața Pământului. Compania intenționează să vândă internet de mare viteză și cu latență redusă consumatorilor, corporațiilor și guvernelor, oferind conexiuni prin terminale de formă pătrată. Serviciul comercial este așteptat să devină operațional în cursul acestui an.

