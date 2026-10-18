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Apel la manifestații împotriva vânătorii, în Franța, după incendiile din vară

Aproximativ patruzeci de asociații pentru protecția mediului au convocat o demonstrație împotriva vânătorii pe 24 octombrie la Paris, cerând statului să facă mai mult „pentru protejarea faunei sălbatice care a fost grav afectată” după valurile de căldură și incendiile din vară.
Apel la manifestații împotriva vânătorii, în Franța, după incendiile din vară
Hepta/Mediafax Foto
Laurențiu Marinov
18 oct. 2026, 19:28, Știri externe
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Apelul, semnat în special de Aspas, o asociație pentru protecția animalelor sălbatice, și One Voice, o asociație pentru apărarea drepturilor animalelor, vine în urma petiției  „Fără arme pe cenușă”, lansată în iulie pentru a cere suspendarea vânătorii în zonele forestiere devastate de incendiile din această vară, pentru a „acorda răgazul necesar animalelor supraviețuitoare”, potrivit Le Figaro.

Petiția a strâns peste 530.000 de semnături, fiind cea mai semnată pe Change.org în Franța în acest an, potrivit platformei. Marșul din 24 octombrie, care va începe la ora 13:30 din Place Saint-Sulpice din centrul Parisului, își propune să ceară „un răspuns din partea statului pentru protejarea ființelor simțitoare (tuturor ființelor vii simțitoare, nota editorului) și un angajament exemplar pentru protejarea vieții sălbatice, care a fost grav afectată și dezorientată”.

Reclamă lipsa de acțiune a autorităților

Autorul petiției, Bruno Valentin, care insistă că „nu este afiliat politic”, a declarat pentru AFP că deplânge lipsa de acțiune din partea autorităților publice. „Trebuie să ne reafirmăm cu tărie solidaritatea cu fauna sălbatică aflată în suferință, cu locuitorii locali care sunt, de asemenea, victime directe ale  dezastrelor din această vară  și cu toți cetățenii francezi, într-un context de creștere a anxietății ecologice”, se arată în declarația de mobilizare. Sezonul general de vânătoare în Franța începe în jurul mijlocului lunii septembrie.

Ordine de suspendare sau restricționare a vânătorii

În timpul verii, „cel puțin douăzeci” de prefecți departamentali au emis ordine de suspendare sau restricționare a vânătorii în urma secetei și a incendiilor excepționale , dintre care unele au fost acum ridicate , a declarat Mathieu Lefèvre, ministrul delegat pentru Tranziția Ecologică, la începutul lunii septembrie. El le-a cerut în mod specific prefecților să suspende la nivel local vânătoarea păsărilor de apă, care începe la sfârșitul lunii august, în caz de „dezastru” .

Ministrul a considerat însă că „măsurile naționale nu au fost adaptate la diferențele dintre realitățile locale”. Niciun departament nu a anunțat modificări ale datelor, potrivit vânătorilor și grupurilor de mediu. În Gironde, unde peste 40.000 de hectare de pădure au ars, zonele afectate de incendii rămân închise și, prin urmare, „inaccesibile” pentru vânătoare în cincisprezece municipalități, potrivit prefecturii. Pentru Bruno Valentin și asociațiile care vor fi mobilizate, „este de datoria guvernului să oblige prefecturile să își asume responsabilitatea” .

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