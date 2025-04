Armistițiu în Ucraina. Zelenski îl acuză pe Putin că se „joacă cu viețile oamenilor”

Volodimir Zelenski l-a acuzat pe Vladimir Putin că se joacă „cu viețile oamenilor”, deoarece alertele de raid aerian s-au auzit în Ucraina chiar după anunțul privind armistițiul.

I have just received a report from Commander-in-Chief Oleksandr Syrskyi.

Today, our forces continued their activity on the territory of the Kursk region and are holding their positions. In the Belgorod region, our warriors have advanced and expanded our zone of control.

As for…

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 19, 2025