Atacul de la Moscova: Rusia susţine că deţine dovezi despre implicarea Ucrainei în masacru

Într-o declaraţie, Comitetul de Investigaţii al Rusiei a afirmat că atacatorii au primit sume importante de bani şi criptomonede din Ucraina. Cu toate acestea, Comitetul a descris natura presupusei dovezi, însă nu a publicat-o, potrivit agenţiei Reuters.

,,Ca urmare a colaborării cu teroriştii reţinuţi, a studierii dispozitivelor tehnice confiscate de la aceştia şi a analizării informaţiilor despre tranzacţiile financiare, au fost obţinute dovezi ale legăturii acestora cu naţionaliştii ucraineni", a declarat Comitetul de Investigaţii.

Institutul pentru Studiul Războiului (ISW – Institute for the Study of War) a respins anterior ideea că Statul Islamic ar efectua un atac în numele Ucrainei, mai ales pentru că este o naţiune creştină, relevă Sky News.

Totodată, Ucraina a negat, încă de la început, orice implicaţie a sa în atacul terorist de la sala de concerte Crocus City, situată la periferia Moscovei.

Potrivit Reuters, SUA au avut o primă reacţie după anunţul făcut de Kremlin. Purtătorul de cuvânt pentru securitate naţională al Casei Albe, John Kirby, a descris acuzaţiile ruseşti drept ,,prostii şi propagandă" şi a declarat că Statul Islamic este singurul responsabil pentru atacul petrecut.

La începutul lunii martie, Statele Unite au avertizat Rusia despre un posibil atac terorist la Moscova, care ar viza ,,mulţimi mari”. John Kirby a spus că a transmis, de asemenea, un avertisment scris serviciilor de securitate ruseşti.