Prima pagină » Știri externe » Australia: Un bărbat a tras cu arma de la fereastra unui apartament din Sydney. Mai multe persoane sunt rănite

Poliția australiană audiază luni un bărbat acuzat că a deschis focul de la fereastra unui apartament din Sydney și a rănit mai multe persoane. Polițiștii încearcă să afle motivul acestuia, excluzând totodată legăturile cu terorismul.
Sursa foto: X
Petru Mazilu
06 oct. 2025, 08:40, Știri externe

Suspectul a tras până la 50 de focuri la întâmplare cu o pușcă. Incidentul s-a produs în noaptea de duminică spre luni în suburbia Croydon Park, potrivit Reuters.

„Este incredibil că nimeni nu a murit”, a declarat un reprezentant al Poliției într-o conferință de presă, adăugând că bărbatul nu are legături cu crima organizată sau cu grupuri teroriste.

Două persoane au fost tratate în spital, una dintre ele fiind supusă unei intervenții chirurgicale. De asemenea, personalul ambulanței a tratat 14 persoane la fața locului.