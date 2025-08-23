Avocatul Gerry Spence a murit la 96 de ani, după o carieră legendară în instanțele americane

Considerat unul dintre cei mai mari avocați pledanți din Statele Unite, Spence a rămas celebru pentru faptul că nu a pierdut niciodată un proces penal și că a dus bătălii juridice de răsunet împotriva unor companii puternice.

Născut în statul Wyoming, Spence s-a autointitulat „avocat de țară” și era ușor de recunoscut după vestele cu franjuri și pălăriile Stetson. În spatele acestei imagini pitorești, însă, se ascundea un orator cu o voce gravă, un povestitor talentat și un strateg meticulos, care a cucerit publicul și juriile prin modul său direct de a explica cele mai complicate spețe.

Lasă în urmă victorii juridice istorice

Cariera lui Gerry Spence a inclus cazuri care au făcut istorie. A câștigat procesul Silkwood împotriva companiei Kerr-McGee, obținând despăgubiri de 10,5 milioane de dolari pentru familia tehnicienei Karen Silkwood, contaminată cu plutoniu și decedată în circumstanțe suspecte. Verdictul a fost descris de Spence drept „o mare victorie pentru poporul american”.

De asemenea, a câștigat un proces de calomnie împotriva revistei Penthouse, a obținut un verdict favorabil în cazul Ruby Ridge, a învins compania McDonald’s cu despăgubiri record de 52 de milioane de dolari și a înregistrat multiple victorii împotriva companiilor de asigurări.

Avocatul Gerry Spence a murit, dar moștenirea lui rămâne vie

Spence nu a mai pierdut un proces civil din 1969 și a fost inclus, în 2009, în „Hall of Fame” al avocaților pledanți americani. Supranumit „pistolul de închiriat al celor defavorizați”, el s-a descris drept vocea celor mici și lipsiți de putere.

Pe lângă activitatea în instanță, a publicat peste 12 cărți, a prezentat o emisiune TV și a colaborat ca analist juridic în celebrul proces O.J. Simpson. În 1993, a fondat Trial Lawyers College, o școală non-profit dedicată formării avocaților care să apere oamenii fără resurse.

„Am luptat pentru cei mici, pentru cei săraci și pentru cei lipsiți de putere. Am fost furia lor, vocea lor”, spunea Spence. Moștenirea sa rămâne legată de credința fermă că justiția trebuie să fie accesibilă tuturor, nu doar celor privilegiați.