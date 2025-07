Balene eșuate pe țărmul japonez în urma cutremurului de 8,8 din Rusia

Cel puțin patru balene au eșuat miercuri pe coasta japoneză, după cutremurul cu magnitudinea de 8,8 din Rusia, potrivit Le Figaro.

Incidentul s-a produs, în Tateyama, prefectura Chiba. În prezent, este imposibil să se facă o legătură științifică între incident și puternicul cutremur care a lovit Rusia marți noaptea.

Numărul exact al balenelor eșuate nu este cunoscut deoarece oamenii nu se pot apropia de țărm din cauza avertizării de tsunami.

4 whales washed ashore by the current tsunami in Japan

Hirasuna Chiba July 30, 2025 pic.twitter.com/Z6ibuB2H6C

— RAGHUWANSHI 🚩 (@Ranjeetraghu_) July 30, 2025