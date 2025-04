Benjamin Netanyahu a ajuns la Casa Alba şi a fost întâmpinat de Donald Trump

Coloana oficială a lui Netanyahu a ajuns la Casa Albă, iar Trump a ieşit de la Casa Albă şi l-a întâmpinat afară.

Premierul şi preşedintele şi-au strâns mâinile şi au salutat presa, înainte de a intra la Casa Albă pentru întâlnire.

U.S. President Donald J. Trump greets Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu as he arrives at the White House. pic.twitter.com/Mf53mmfPMT

— OSINTdefender (@sentdefender) April 7, 2025