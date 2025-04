UE, ofertă pentru Trump și SUA: „zero tarife pentru zero tarife” pentru toate bunurile industriale

Trump a anunțat un tarif general de 20 % asupra importurilor din Uniunea Europeană, care va intra în vigoare la 9 aprilie. Oțelul, aluminiul și automobilele sunt supuse unui tarif separat de 25%. În total, vor fi afectate produse fabricate în UE în valoare de peste 380 de miliarde de euro.

Produsele farmaceutice, cuprul, cheresteaua, semiconductorii și energia au fost scutite.

„Suntem pregătiți să negociem cu SUA. Într-adevăr, am oferit tarife zero pentru produsele industriale, așa cum am făcut cu succes cu mulți alți parteneri comerciali”, a declarat președintele Comisiei luni după-amiază.

„Pentru că Europa este întotdeauna pregătită pentru un acord bun. Așa că o menținem pe masă. Dar suntem, de asemenea, pregătiți să răspundem prin contramăsuri și să ne apărăm interesele.”

Acordul „zero pentru zero” a fost propus în trecut „în mod repetat” pentru sectorul auto, a spus von der Leyen, „dar nu a existat o reacție adecvată” din partea Washingtonului.

Comisia a extins oferta la toate bunurile industriale în ultimele zile, pe măsură ce discuțiile s-au intensificat, a declarat un purtător de cuvânt. Nu au fost furnizate detalii suplimentare.

„Preferăm să avem o soluție negociată”, a spus von der Leyen, avertizând că executivul său va folosi „toate instrumentele” disponibile pentru a riposta „dacă este necesar”, inclusiv un instrument anti-coerciție care a fost introdus în 2023, dar care nu a fost niciodată declanșat.

Von der Leyen a descris tarifele radicale ale lui Trump drept un „punct de cotitură major pentru Statele Unite”, care ar avea „costuri imense” atât pentru consumatorii americani, cât și pentru întreprinderi și ar da o lovitură „masivă” economiei globale.

În timp ce Washingtonul a descris tarifele ca fiind „reciproce”, Bruxellesul a respins logica acestora ca fiind „nici credibilă, nici justificată”.