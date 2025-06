Război Israel-Iran. Rachete deasupra Ierusalimului și Tel Avivului în contextul noilor atacuri iraniene / Trump spune că este „posibil” ca SUA să se implice în conflictul dintre Israel și Iran

O clădire rezidențială din orașul Haifa, în nordul Israelului, a fost lovită direct de o rachetă, potrivit organizației de intervenție ZAKA.

Incidentul vine în contextul unui nou val de lansări de rachete din Iran, detectat de armata israeliană, scrie CNN.

„Lovitură directă asupra unei clădiri din Haifa. Echipele ZAKA din districtul de nord se îndreaptă spre locul incidentului”, a transmis organizația.

Serviciile israeliene de pompieri și salvare au confirmat, la rândul lor, că au primit rapoarte despre o lovitură directă în districtul de coastă, iar echipele de intervenție sunt în drum spre zonă.

Sirenele de raid aerian răsună în Ierusalim, în timp ce Israelul este vizat de un nou val de rachete lansate din Iran, potrivit Sky News.

„Asta trăiesc oamenii de aici de câteva zile, de când Israelul a lansat atacul asupra regimului iranian”, a declarat o reporteră aflată la fața locului.

Ea a descris scene de panică, cu oameni fugind către buncăre și încercând să se adăpostească.

Rachete au fost observate și deasupra Tel Avivului.

În Ierusalim, sirenele de raid aerian răsună în tot orașul.

Un număr mare de locuitori din Teheran se îndreaptă spre nordul țării, potrivit unui raport al agenției de presă IRNA (Islamic Republic News Agency).

Agenția menționează că există blocaje majore de trafic la toate ieșirile din capitală, conform Sky News.

Acest val de plecări vine după ce noi explozii au fost auzite în Teheran și în alte zone ale Iranului.

Anterior, lovituri aeriene israeliene au vizat Ministerul Apărării al Iranului, precum și sisteme de apărare aeriană, baze militare și instalații legate de programul nuclear.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a negat informațiile potrivit cărora președintele american Donald Trump ar fi blocat un plan israelian de a-l asasina pe liderul suprem al Iranului, Ayatollahul Ali Khamenei.

Într-un interviu acordat prezentatorului Bret Baier de la Fox News, Netanyahu a respins știrea ca fiind falsă: „Sunt atâtea relatări false despre conversații care nu au avut loc niciodată și nu o să intru în detalii.”

Președintele american Donald Trump, ar fi respins recent o propunere a Israelului de a-l asasina pe liderul suprem al Iranului, Ayatollahul Ali Khamenei, potrivit a doi oficiali americani citați de agenția Reuters.

Unul dintre oficiali a explicat decizia astfel: „Au ucis iranienii vreun american până acum? Nu. Până nu se întâmplă asta, nu discutăm despre a viza conducerea politică.”

Imagini surprinse pe aeroportul Mashhad, din nord-estul Iranului, arată nori de fum dens ridicându-se de la sol, transmite Sky News.

Potrivit declarațiilor Forțelor de Apărare ale Israelului (IDF), forțele aeriene israeliene au vizat o aeronavă iraniană de realimentare aflată la sol pe aeroport.

„Forțele aeriene lucrează pentru a obține supremația aeriană în întreg Iranul”, a transmis IDF.

A large fire is seen at Mashhad Airport in northeast Iran, following an alleged Israeli airstrike, according to reports in Iran.

The IDF has not yet confirmed striking in the area. pic.twitter.com/VmKtCDNdrL

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) June 15, 2025