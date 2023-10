Biden condamnă atacurile Hamas şi promite sprijin pentru Israel

Joe Biden a avut al doilea discurs în 24 de ore despre situaţia din Israel. Flancat de vicepreşedinte, Kamala Harris, şi secretarul de Stat, Anthony Blinken, preşedintele american şi a exprimat sprijinul total pentru Israel, potrivit Aleph News.

Preşedintele Joe Biden a declarat că Statele Unite se vor asigura că Israelul are instrumentele de care are nevoie pentru a se apăra împotriva atacurilor din partea Hamas, afirmând că apelul adresat Congresului de a ajuta la finanţarea securităţii naţionale a „partenerilor critici” ai Americii „nu are legătură cu partidele sau politica”.

Discursul integral al lui Joe Biden

Răul pur şi absolut a fost dezlănţuit asupra acestei lumi. Oamenii din Israel au trecut printr-un moment înfiorător în acest weekend, cu mâinile însângerate ale organizaţiei teroriste Hamas, o grupare al cărei singur scop este să ucidă evrei.

A fost o noapte a răului absolut, cu 1.000 de civili măcelăriţi, subliniez, măcelăriţi, în Israel. Printre ei, cel puţin 14 cetăţeni americani ucişi. Părinţi măcelăriţi, folosindu-şi trupurile în încercarea de a-şi proteja copiii. Mărturii care fac să se întoarcă stomacul pe dos. Familii întregi ucise. Tineri masacraţi în timp ce participau la un festival de muzică ca să sărbătorească pacea. Femei violate în timp ce teroriştii se lăudau cu trofeele lor.

Familii şi-au ascuns frica ore întregi, încercând cu disperare să ţină copiii liniştiţi, ca să nu atragă atenţia. Şi mii de răniţi, vii, dar purtând găuri de glonţ şi amintirea a ceea ce au îndurat. Ştiţi cu toţii, aceste traume nu trec niciodată.

Sunt încă atât de multe familii care aşteaptă cu disperare veşti despre cei dragi, nu ştiu dacă sunt vii sau morţi sau ostatici. Copii în braţele mamelor lor, bunici în scaune cu rotile, supravieţuitori ai Holocaustului răpiţi şi ţinuţi ostatici. Ostatici despre care Hamas spune acum vă îi va executa, violând orice cod al moralităţii umane.Este dezgustător. Brutalitatea Hamas, setea de sânge sunt mai grave decât cele mai rele atacuri ale ISIS.

Este terorism. Dar, trist pentru poporul evreu, nu este ceva nou. Acest atac aduce amintiri dureroase şi cicatrici lăsate de un mileniu de antisemitism şi genocid al poporului evreu.

Deci, în acest moment, trebuie să fie cât mai clari posibil: suntem alături de Israel. Suntem alături de Israel. Ne vom asigura că are tot ce e nevoie ca să aibă grijă de cetăţenii săi, să se apere şi să răspundă acestui atac.

Nu există justificare pentru terorism, nu există scuză. Hamas nu luptă pentru dreptul poporului palestinian la demnitate şi autodeterminare, are scopul alienării Israelului şi poporului evreu. Au folosit civilii palestinieni drept scuturi umane. Hamas nu oferă decât terorism şi vărsare de sânge, fără să îi pese cine plăteşte preţul. Pierderea vieţilor nevinovate este sfâşietoare.

La fel ca orice naţiune a lumii, Israelul are dreptul să răspundă, are datoria să răspundă acestor atacuri. Doar ce am vorbit la telefon, pentru a treia oară, cu premierul Netanyahu şi i-am spus că răspunsul nostru va fi rapid, decisiv şi copleşitor. Am discutat şi despre cum democraţiile din Israel şi din SUA sunt mai puternice şi mai sigure când acţionăm potrivit domniei legii.

Azi, americanii din întreaga ţară se roagă pentru familiile destrămate. Mulţi dintre noi ştim cum e să ai o gaură neagră în piept când pierzi pe cineva din familie. Parcă eşti absorbit de propriul corp. Furia, durerea, lipsa de sens, asta înseamnă o tragedie umană. O atrocitate la o scară imensă.

Vom continua să rămânem uniţi, sprijinind oamenii din Israel, care au avut pierderi imense şi care se confrunt cu ura, violenţa şi terorismul.

Echipa mea comunică constant cu partenerii noştri israelieni, partenerii noştri din regiune şi din lume, din momentul în care a izbucnit această criză s-au oferit să acorde sprijin militar, inclusiv muniţie şi rachete interceptoare, ca să fie echipat Iron Dome-ul. O să ne asigurăm că Israelul nu rămâne fără aceste bunuri critice ca să îşi apere cetăţenii.

Administraţia mea a lucrat la această criză cu Congresul, când vor fi reluate lucrările, vom lua măsuri urgente pentru a finanţa nevoile de securitate naţională ale partenerului nostru. Aici nu este vorba despre partide sau politică, este vorba despre securitatea lumii, securitatea SUA.

Acum ştim că printre cei capturaţi de Hamas sunt cetăţeni americani. Mi-am condus echipa ca să împărtăşească informaţii şi să ducă experţi guvernamentali din SUA ca să consolideze şi sfătuiască omologii israelieni şi eforturile de recuperare a ostaticilor. Ca preşedinte, nu am o prioritate mai mare decât siguranţa cetăţenilor americani ostatici din întreaga lume.

SUA şi-au întărit prezenţa militară în regiune, pentru a creşte descurajarea.

Suntem pregătiţi să mutăm procâte echipamente este nevoie. Lăsaţi-mă să mai spun o dată oricărei ţări, oricărei organizaţii, oricui crede că profită de situaţie. Am un singur cuvânt: NU! NU! (o faceţi, n.r.).Poate avem inimile frânte, dar gândirea ne este limpede.

Ieri am vorbit cu lideri din Germania, din Franţa, din Italia şi din UK ca să discutăm despre cum să avem un răspuns coordonat împreună cu partenerii europeni. Asta a venit după zile de discuţii susţinute cu partenerii din regiune.

Facem lucruri şi acasă. În oraşe din SUA, poliţia a întărit securitatea în jurul centrelor evreieşti. Şi Departamentul de Securitate Internă şi FBI lucrează cu oraganisme statale şi cu parteneri din comunităţile evreieşti pentru a identifica şi înlătura orice ameninţare internă are ar avea legătură cu aceste atacuri.

Este momentul ca SUA să fie unită, să sufere alături de cei care jelesc. Să fim clari: nu există loc pentru ură în America, nu contra evreilor, nu contra musulmanilor, împotriva nimănui. Respingem, ceea ce respingem este terorism. Condamnăm răul nesăbuit, aşa cum am făcut-o mereu.

Ştiţi, acum 50 de ani, mă gândeam la asta azi dimineaţă când vorbeam cu secretarul de Stat şi vicepreşedintele la mine în birou, am vizitat Israelul pentru prima oară ca tânăr senator. Am avut o călătorie lungă şi m-am întâlnit cu Golda Meir în biroul ei chiar înainte de războiul de Yom Kippur. Şi cred că a văzut uimirea de pe faţa mea când îmi spunea cu ce se confruntau.

Am ieşit pe un fel de hol, în afara biroului ei, ca să facem fotografii. S-a uitat la mine şi dintr-o dată m-a întrebat dacă vreau să ieşm să facem nişte fotogafii şi am urmat-o afară.

Stăteam acolo tăcuţi şi ne uitam la presă. Cred că se vedea că sunt frământat. S-a aplecat şi mi-a şoptit: Nu te îngrijora, domnule senator Biden. Aici, în Israel, avem o armă secretă. Nu avem unde să mergem.

Timp de 75 de ani, Israelul a fost ultimul garant al securităţii poporului evreu din lume, pentru ca atrocităţile trecutului să nu se mai repete. Aceste atrocităţi au fost dezgustătoare.