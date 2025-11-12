Bruxelles-ul adoptă Carta artiștilor și înființează premiu european pentru spectacol

Cadrul orientat către viitor este conceput în scopul modelării politicii culturale a UE pentru a se asigura că aceasta joacă un rol central în promovarea identității europene, în celebrarea diversității și în promovarea excelenței.

„În vremuri caracterizate de incertitudine și de schimbare, cultura ne consolidează democrația, coeziunea socială, competitivitatea și reziliența”, arată CE.

Acest lucru este în concordanță cu cel mai recent sondaj Eurobarometru privind cultura. Sondajul arată că 87% dintre respondenți consideră că patrimoniul cultural și cultura ar trebui să se afle pe un loc foarte important în Uniune, astfel încât cetățenii să aibă un sentiment și mai puternic de apartenență la Europa.

În plus, vor fi lansate mai multe inițiative noi

Printre acestea se numără o nouă Cartă a artiștilor din UE privind condiții de muncă echitabile pentru artiști și pentru lucrătorii culturali, un premiu european pentru artele spectacolului și un dialog cu părțile interesate din domeniul cultural.

De asemenea, există planuri privind un centru de date culturale al UE și o rețea a tinerilor ambasadori culturali care are ca scop să îmbunătățească accesul tinerilor la cultură prin intermediul unui cadru voluntar privind cardurile de acces la cultura națională și la patrimoniul cultural.

Este prevăzută și o strategie privind IA pentru sectoarele culturale și creative, precum și o actualizare a strategiei UE privind relațiile culturale internaționale.