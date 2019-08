Bucăţi dintr-un Boeing 787 au spart parbrize şi ferestre în apropiere de Roma. Aeronava a aterizat forţat pe aeroportul Fiumicino- FOTO

Carabinierii, poliţia, pompierii şi protecţia civilă sunt la faţa locului.

Conform mărturiei cetăţenilor care au ieşit în stradă îngrijoraţi de fragmentele de câţiva centimetri căzute pe stradă, incidentul s-a produs la ora locală 16.46.

@AirCrash_ @AirCrashMayday Today a Norwegian 787 has an engine failure taking-off from Roma to Los Angeles. Trent 1000 pieces did fall over Fiumicino city pic.twitter.com/3OBeQUz1jO