Căldura, vântul și seceta au declanșat incendii de vegetație în vestul Statelor Unite

Incendiul de tip „Iron Fire” din comitatul Juab din Utah a fost detectat pentru prima dată sâmbătă și a cuprins o suprafață de 87 de kilometri pătrați, au declarat autoritățile, potrivit AP.

Incendiul, aflat la aproximativ 113 kilometri sud-vest de Salt Lake City, a forțat evacuarea orașului Eureka, cu o populație de 1.000 de locuitori, și a locuitorilor unei ferme din apropiere.

Nicio casă nu a fost distrusă, iar UTAH Fire Info, a declarat într-o postare pe X că pompierii au efectuat cu succes o operațiune pentru a proteja orașul.

Kelly Wickens, specialistă în prevenirea incendiilor în cadrul Diviziei de Incendii Forestiere și Terenuri Statale din Utah, a avertizat că incendiul continuă să se extindă pe fondul secetei. Wickens a declarat că incendiul a fost cauzat de om și este încă în curs de investigare.