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Căldura, vântul și seceta au declanșat incendii de vegetație în vestul Statelor Unite

Căldura extremă și condițiile de secetă și vânt puternic au alimentat duminică mai multe incendii de vegetație în vestul Statelor Unite, inclusiv un incendiu necontrolat în Utah, care a forțat evacuarea unui orășel la sud-vest de Salt Lake City.
Căldura, vântul și seceta au declanșat incendii de vegetație în vestul Statelor Unite
Sursa: Hepta
Laurentiu Marinov
22 iun. 2026, 02:57, Știri externe
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Incendiul de tip „Iron Fire” din comitatul Juab din Utah a fost detectat pentru prima dată sâmbătă și a cuprins o suprafață de 87 de kilometri pătrați, au declarat autoritățile, potrivit AP.

Incendiul, aflat la aproximativ 113 kilometri sud-vest de Salt Lake City, a forțat evacuarea orașului Eureka, cu o populație de 1.000 de locuitori, și a locuitorilor unei ferme din apropiere.

Nicio casă nu a fost distrusă, iar UTAH Fire Info, a declarat într-o postare pe X că pompierii au efectuat cu succes o operațiune pentru a proteja orașul.

Kelly Wickens, specialistă în prevenirea incendiilor în cadrul Diviziei de Incendii Forestiere și Terenuri Statale din Utah, a avertizat că incendiul continuă să se extindă pe fondul secetei. Wickens a declarat că incendiul a fost cauzat de om și este încă în curs de investigare.

 

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