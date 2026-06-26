California pregătește o măsură fără precedent: taxe mai mari pentru miliardari

Inițiativa este susținută de sindicatul Service Employees International Union Healthcare Workers West, transmite Associated Press.

Organizația a anunțat că merge mai departe cu proiectul, în ciuda presiunilor venite din partea criticilor.

Propunerea prevede aplicarea unei taxe unice de 5% persoanelor cu averi nete de peste un miliard de dolari. Măsura i-ar viza pe cei care locuiau în California la 1 ianuarie 2026.

Susținătorii estimează că statul ar putea încasa aproximativ 100 de miliarde de dolari.

Fondurile ar urma să fie folosite în principal pentru finanțarea programului Medicaid, afectat de reducerile bugetare federale.

Gavin Newsom se opune măsurii

Guvernatorul democrat Gavin Newsom se numără printre adversarii propunerii. Acesta consideră că noul impozit oferă doar o soluție temporară unei probleme permanente.

Newsom avertizează că taxa ar putea determina miliardarii să își mute domiciliul în alte state. În acest caz, California ar pierde și veniturile obținute din impozitul pe venit. În timpul mandatului său, guvernatorul s-a opus, în general, majorărilor de taxe.

Mandatul lui Newsom se încheie în ianuarie, iar presa americană speculează că acesta analizează o posibilă candidatură la alegerile prezidențiale.

Coaliție puternică împotriva taxei

Mai multe organizații din domeniul sănătății, educației și locuirii au format o alianță împotriva inițiativei.

Din această coaliție fac parte și Asociația Medicală din California și Asociația Consiliilor Școlare din California. Oponenții susțin că noua taxă ar destabiliza finanțele statului.

Ei avertizează că veniturile fiscale ar deveni mai volatile, afectând finanțarea educației, sănătății, infrastructurii și siguranței publice.

Un consilier politic al lui Gavin Newsom a declarat că măsura ar agrava problemele economice ale Californiei.

Silicon Valley investește milioane împotriva proiectului

Mulți miliardari din industria tehnologică se opun inițiativei. Unii și-au mutat deja activele în alte state sau au amenințat că vor face acest lucru. În paralel, au finanțat campanii pentru blocarea referendumului.

Co-fondatorul Google, Sergey Brin, a donat 82 de milioane de dolari unui comitet politic care se opune taxei. Organizația respectivă a strâns peste 118 milioane de dolari de la mai puțin de 12 donatori.

Ce impact estimează specialiștii

Potrivit Biroului Legislativ de Analiză din California, măsura ar aduce zeci de miliarde de dolari în primii ani. Ulterior, însă, veniturile din impozitul pe venit ar putea scădea cu sute de milioane de dolari anual.

California obține aproape jumătate din încasările din impozitul pe venit de la cei mai bogați 1% dintre contribuabili. Sindicatul inițiator a propus recent reducerea taxei la 2%, în încercarea de a obține sprijinul guvernatorului. Biroul lui Gavin Newsom a transmis însă că această modificare nu îi schimbă poziția.

Miza politică a referendumului

Analiștii spun că propunerea apare într-un moment în care alegătorii sunt preocupați de costul vieții, inegalitatea veniturilor și reducerea programelor federale.

Totuși, experții avertizează că sprijinul pentru inițiativele supuse referendumului scade adesea pe măsură ce se apropie ziua votului. În plus, dacă măsura va fi aprobată, este posibil să fie contestată în instanță.