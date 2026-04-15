Prima pagină » Știri externe » Casa Albă îl preferă pe fostul adjunct al chirurgului general pentru conducerea CDC, potrivit Washington Post

Casa Albă îl preferă pe fostul adjunct al chirurgului general pentru conducerea CDC, potrivit Washington Post

Casa Albă o are în vedere pe Erica Schwartz pentru funcția de nou director al Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor, a anunțat marți Washington Post, citând trei surse care au dorit să rămână anonime pentru a vorbi despre acest plan.
Casa Albă îl preferă pe fostul adjunct al chirurgului general pentru conducerea CDC, potrivit Washington Post
Laborator CDC, X
Andrei Rachieru
15 apr. 2026, 05:00, Știri externe

Fost medic în cadrul marinei, Schwartz a fost adjunct al chirurgului general al SUA în timpul primului mandat al președintelui Donald Trump. Sean Slovenski, un fost director executiv al Walmart, este, de asemenea, avut în vedere ca adjunct principal al lui Schwartz, în așteptarea aprobării lui Trump, a adăugat ziarul.

Casa Albă și Departamentul Sănătății și Serviciilor Sociale (HHS), care supraveghează CDC, nu au răspuns imediat la solicitarea Reuters de a comenta.

Vestea numirii lui Schwartz vine în urma unor remanieri la conducerea CDC, după ce Trump a demis-o pe directoarea Susan Monarez în august anul trecut, din cauza obiecțiilor acesteia față de modificările politicii de vaccinare planificate de secretarul Sănătății, Robert F. Kennedy Jr.

Ea a fost înlocuită de secretarul adjunct al HHS, Jim O’Neill, care a fost succedat în februarie de Jay Bhattacharya, directorul Institutelor Naționale de Sănătate din SUA.

O’Neill, care a deținut funcția de director interimar al CDC pe lângă postul său de la HHS începând din august, a renunțat la ambele funcții în februarie și i s-a oferit postul de director al Fundației Naționale pentru Știință.

De asemenea, în cursă pentru funcții de conducere la CDC se află comisarul pentru sănătate din Texas, Jen Shuford, și înaltul oficial al FDA, Sara Brenner, a scris Dan Diamond, reporter al ziarului, pe X, citând surse.

