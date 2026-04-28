Washington Post: SUA vor refuza vizele celor care se tem să se întoarcă acasă

Administrația Trump a emis marți noi reguli pentru cererile de viză care ar putea limita cererile de azil în Statele Unite. Directiva ordonă misiunilor diplomatice SUA să ceară solicitanților de vize non imigrație dacă se tem să se întoarcă în țara lor – și să refuze documentele de călătorie americane pentru cei care acceptă, potrivit unui comunicat consultat de The Washington Post.
Directiva vine după ce o curte federală de apel a decis la sfârșitul săptămânii trecute că declarația președintelui Donald Trump despre o „invazie” la granița dintre SUA și Mexic pentru a restricționa intrarea solicitanților de azil a fost ilegală, deschizând efectiv calea pentru redeschiderea țării pentru migranții care fug de persecuția din propriile țări.
Nu este clar deocamdată când va fi reluată procesarea cererilor de azil, iar administrația Trump și-a arătat intenția de a contesta decizia în apel.
Oficialii americani vor fi obligați să adreseze solicitanților două întrebări:
Noile reguli reprezintă cel mai recent efort al administrației de a limita drastic numărul de cetățeni străini care primesc azil în Statele Unite.
„Încearcă să demoleze sistematic orice mijloace prin care o persoană persecutată ar putea căuta protecție și siguranță în Statele Unite”, a declarat Jeremy Konyndyk, președintele Refugees International.
Conform legii federale, cetățenii străini pot solicita azil odată ajunși în țară dacă se confruntă cu „persecuție sau o teamă bine întemeiată de persecuție” în țara de origine.
Cetățenii străini pot fi relocați ca refugiați în Statele Unite în cadrul unui proces separat care are loc în afara țării.
Administrația Trump a încercat să limiteze drastic ambele procese, interzicând aproape toți refugiații, alții decât sud-africanii albi , invocând presupuse fraude și riscuri pentru cetățenii americani.
Numărul solicitanților de azil lunar la granița de sud-vest a SUA a scăzut cu aproape 40.000 în decembrie 2024, la doar 26 în februarie 2025, luna de după preluarea mandatului de către Trump, potrivit unei analize realizate în aprilie 2026 de David Bier, director de studii privind imigrația la Institutul libertarian Cato.
În total, administrația a făcut reduceri drastice în ceea ce privește imigrația legală, inclusiv a emis o interdicție de călătorie care afectează cetățenii din 39 de țări. În plus, administrația Trump a redus vizele pentru studenți și lucrători temporari și a anulat statutului de protecție temporară (TPS) pentru sute de mii de migranți din 13 țări.