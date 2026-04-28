Washington Post: SUA vor refuza vizele celor care se tem să se întoarcă acasă

Administrația Trump a emis marți noi reguli pentru cererile de viză care ar putea limita cererile de azil în Statele Unite. Directiva ordonă misiunilor diplomatice SUA să ceară solicitanților de vize non imigrație dacă se tem să se întoarcă în țara lor – și să refuze documentele de călătorie americane pentru cei care acceptă, potrivit unui comunicat consultat de The Washington Post.

Directiva vine după ce o curte federală de apel a decis la sfârșitul săptămânii trecute că declarația președintelui Donald Trump despre o „invazie” la granița dintre SUA și Mexic pentru a restricționa intrarea solicitanților de azil a fost ilegală, deschizând efectiv calea pentru redeschiderea țării pentru migranții care fug de persecuția din propriile țări.

Nu este clar deocamdată când va fi reluată procesarea cererilor de azil, iar administrația Trump și-a arătat intenția de a contesta decizia în apel.

Depeșa diplomatică, prezentat într-un mesaj din partea biroului secretarului de stat Marco Rubio, preciza că, începând de acum, toți funcționarii consulari „ar trebui să solicite unui solicitant de viză neimigrant să declare că nu se teme de vătămare sau maltratare la întoarcerea în țara de naționalitate sau de reședință obișnuită și să documenteze răspunsul în notele de caz”.

Oficialii americani vor fi obligați să adreseze solicitanților două întrebări: „Ați suferit vătămări sau rele tratamente în țara de cetățenie sau în țara de reședință obișnuită?”

„Vă temeți de vătămări sau rele tratamente la întoarcerea în țara de cetățenie sau de reședință permanentă?”

„Solicitanții de viză trebuie să răspundă verbal cu un «nu» la ambele întrebări pentru ca ofițerul consular să poată continua eliberarea vizei”, se arată în document.

Noile reguli reprezintă cel mai recent efort al administrației de a limita drastic numărul de cetățeni străini care primesc azil în Statele Unite.

„Încearcă să demoleze sistematic orice mijloace prin care o persoană persecutată ar putea căuta protecție și siguranță în Statele Unite”, a declarat Jeremy Konyndyk, președintele Refugees International.