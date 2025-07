CBS închide The Late Show with Stephen Colbert în mai 2026

CBS a anunțat că The Late Show with Stephen Colbert va lua sfârșit în mai 2026, punând capăt unei emisiuni-simbol care a marcat seara americană timp de peste trei decenii. Decizia vine, potrivit rețelei, din motive financiare și nu are legătură cu performanțele show-ului.