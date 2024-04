CE a propus stabilirea în acest an a datei de eliminare a controalelor la frontierele interne

„Schengen nu este doar o problemă bilaterală între România şi Bulgaria. Schengen este un proiect european. Anul trecut am realizat un pas important. Trebuie să continuăm cu al doilea, cu frontierele terestre în 2024. Ambele ţări sunt pregătite pentru asta. Suntem pregătiţi să o facem. Am implementat cu succes decizia luată în 2023. Am luat măsurile necesare pentru a securiza frontierele noastre şi frontierele europene pentru a combate migraţia ilegală şi crima organizată transfrontalieră. Şi este adevărat, suntem aici pentru a sărbători un rezultat important obţinut anul trecut. Dar suntem şi aici pentru a ne organiza eforturile pentru a continua munca noastră în beneficiul cetăţenilor noştri în 2024 până când vom finaliza acest important proiect european, care este extinderea acquis-ului Schengen la toate frontierele pentru România şi Bulgaria”, a spus, joi, la Sofia, Cătălin Predoiu.

El susţine că este sigur că împreună cu comisarul Johansson şi cu restul statelor membre UE, România îşi va atinge obiectivele anul acesta.

În cadrul aceleiaşi conferinţe de presă, Ylva Johansson, comisarul European pentru Afaceri Interne, a spus că aderarea Bulgariei şi României la spaţiul Schengen, anul trecut, este un motiv de sărbătoare, dar că „nu suntem complet mulţumiţi, deoarece încă mai avem nevoie să decidem ridicarea controalelor la frontierele terestre, aşa cum bine ştiţi”.

„Şi vă pot spune că, acum două zile, Comisia a adoptat raportul anual Schengen, unde, pentru prima dată, am propus de asemenea recomandări pentru Consiliu, în care propunem Consiliului să stabilească în acest an data la care să se elimine controalele interne la frontierele terestre. Această propunere va fi discutată în cadrul următorului Consiliu din iunie. Şi ştiu că este o prioritate şi pentru preşedinţia belgiană. Vreau să vă spun că am avut un schimb foarte constructiv de opinii, unde ambii miniştri, Stoyanov şi Predoiu, au vorbit despre îmbunătăţirile realizate atât în Bulgaria, cât şi în România. De asemenea, am observat, prin diferite misiuni de fact-finding şi evaluări ale Comisiei, că aceste două ţări, Bulgaria şi România, sunt de fapt mai bine pregătite să respecte toate cerinţele Schengen decât unele dintre celelalte state membre”, a declarat Johansson.

Comisarul a adăugat că şi colaborarea poliţienească este eficientă.

„Astfel, observăm că acum, după ce săptămâna trecută am avut o decizie, decizia finală privind noul Pact privind migraţia şi azilul, atât Bulgaria cât şi România sunt în avans faţă de unele dintre celelalte state membre în ceea ce priveşte implementarea, datorită tuturor eforturilor depuse la frontierele externe. Este impresionant să vedem toate aceste progrese. Şi ultimul lucru pe care aş dori să-l spun este că aceasta a fost o problemă foarte importantă pentru Comisie, dar şi pentru mine personal, să văd Bulgaria şi România ca membri deplini ai spaţiului Schengen. Şi sunt absolut convinsă şi foarte motivată să văd ultima decizie de eliminare a controlului la frontiera terestră în timpul mandatului meu de Comisar european”, a mai spus Johansson.