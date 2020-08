Cel mai adânc loc din lume. Ce trebuie să ştii despre Gaura de foraj de la Kola

În Murmansk, Rusia, dacă ştii unde să te uiţi, vei găsi o mică colecţie de fier vechi şi beton. Ceea ce nu e chiar interesant. Dar dacă te uiţi mai atent prin dărâmături, vei găsi un disc ruginit mare fixat pe pământ. Acesta nu este doar un disc vechi - este capacul sudat al unei găuri de foraj care are o adâncime de 12 km în scoarţa terestră, scrie sciencealert.com.



Ai nevoie de o comparaţie pentru a-ţi da seama cât de adânc înseamnă 12 km? Îţi spun că este mai adânc decât punctul cel mai adânc al oceanului – Groapa Marianelor. Aceasta este gaura cu cea mai mare adâncime care a fost săpată vreodată pe planeta noastră.



Denumită Kola Superdeep, gaura săpată de oameni seamănă cu o sondă de ţiţei abandonată, dar să ştii că nu are nicio legătură cu asta. Însă, ce trebuie să ştii e că ea este rezultatul a peste 20 de ani de războaie dintre Statele Unite ale Americii şi URSS.



Când oamenii de ştiinţă din URSS au început să foreze suprafaţa Pământului în anii '70, au făcut-o pentru a afla mai multe despre conţinutul scoarţei terestre. „Pentru că adevărul este că ştim mai puţin despre ceea ce este sub picioarele noastre decât despre ce este de cealaltă parte a Sistemului Solar“, a explicat Hank Green în 2014.



În următorii 24 de ani, aceşti oameni de ştiinţă au săpat în permanenţă, iar în anul 1994 era realizată Gaura de foraj de la Kola, cea mai adâncă gaură creată vreodată de oameni în scoarţa terestră.



Dar ce am învăţat de fapt din toată această muncă grea?



După cum îţi explică Green într-un video, pe care îl poţi viziona mai jos, am aflat multe. În primul rând, faptul că există 12 km de apă în scoarţa terestră, ceea ce oamenii de ştiinţă nici nu ar fi crezut că este posibil dacă nu ar fi văzut-o cu propriii ochi.



În plus, la aproape 7 kilometri adâncime au găsit fosile microscopice din 24 de specii de organisme unicelulare moarte de multă vreme.

De asemenea, au avut acces la roci vechi de 2,7 miliarde de ani, ceea ce este minunat. Totuşi, aceste roci au devenit provocarea pe care oamenii de ştiinţă pur şi simplu nu au putut să o depăşească. De ce? Pentru că temperatura era de aproximativ 180 de grade Celsius, ceea ce înseamnă cu aproximativ 80 de grade mai cald decât au prezis oamenii de ştiinţă, aşa că nu au putut trece de această căldură.



Ne vom gândi vreodată să săpăm la o adâncime mai mare decât atât? Ei bine, a trecut mult timp de la 1994, aşa că nu spune niciodată niciodată.