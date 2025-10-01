Prima pagină » Știri externe » Cel mai mare sindicat italian amenință cu grevă în cazul unui eventual atac asupra flotilei Sumud

Liderul celui mai mare sindicat italian, Confederația Generală a Muncii din Italia (CGIL), a declarat că este pregătit să declanșeze o grevă generală în cazul în care Flotila Globală Sumud va fi atacată de Israel, relatează ziarul italian Il Messaggero, preluat de Al Jazeera.
Sursă foto: Hepta
Alexandra-Valentina Dumitru
01 oct. 2025, 17:41, Știri externe

„ În fața unui potențial blocaj, confiscări, arestări – și sper să mă opresc aici – suntem pregătiți să proclamăm, în timp util, o grevă generală care să implice toți lucrătorii, femei și bărbați, din toate sectoarele publice și private”, a declarat Maurizio Landini, liderul CGIL, potrivit Al Jazeera.

„Un act de această natură în apele internaționale ar fi un act de război împotriva celor care doresc să îndeplinească o misiune de reafirmare a păcii”, a adăugat Landini.

Într-o declarație comună, de miercuri, miniștrii Afacerilor Externe ai Italiei și Greciei au reafirmat „necesitatea de a garanta accesul umanitar în Gaza și de a ajunge la un armistițiu cât mai curând posibil”.

Amnesty International, una dintre cele mai mari organizaţii pentru drepturile omului din lume, s-a alăturat miercuri celor care cer protecţia Flotei Globale Sumud.