Cel mai mare sindicat italian amenință cu grevă în cazul unui eventual atac asupra flotilei Sumud

„ În fața unui potențial blocaj, confiscări, arestări – și sper să mă opresc aici – suntem pregătiți să proclamăm, în timp util, o grevă generală care să implice toți lucrătorii, femei și bărbați, din toate sectoarele publice și private”, a declarat Maurizio Landini, liderul CGIL, potrivit Al Jazeera.

„Un act de această natură în apele internaționale ar fi un act de război împotriva celor care doresc să îndeplinească o misiune de reafirmare a păcii”, a adăugat Landini.

Într-o declarație comună, de miercuri, miniștrii Afacerilor Externe ai Italiei și Greciei au reafirmat „necesitatea de a garanta accesul umanitar în Gaza și de a ajunge la un armistițiu cât mai curând posibil”.

Amnesty International, una dintre cele mai mari organizaţii pentru drepturile omului din lume, s-a alăturat miercuri celor care cer protecţia Flotei Globale Sumud.