Amnesty International cere protecţia Flotei Globale Sumud

Într-o postare pe X, organizaţia a afirmat că „inacţiunea persistentă a statelor în faţa genocidului comis de Israel împotriva palestinienilor din Fâşia Gaza a forţat activiştii din întreaga lume să ia măsuri paşnice pentru a rupe asediul”.

„Statele au responsabilitatea de a garanta trecerea în siguranţă a flotilei. Ele trebuie să intensifice presiunea pentru a proteja flotila şi să ceară încetarea genocidului comis de Israel şi a blocadei sale ilegale odată pentru totdeauna”, a mai scris organizaţia.

De asemenea, Italia şi Grecia au emis o declaraţie comună prin intermediul miniştrilor lor de externe, îndemnând Israelul să nu le facă rău activiştilor din flotilă. Cele două ţări au declarat că „solicită autorităţilor israeliene să asigure siguranţa şi securitatea participanţilor şi să permită toate măsurile de protecţie consulară”.