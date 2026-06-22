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Cel puțin șapte morți în atacuri armate la Chicago. Trump cere implicarea armatei

Cel puțin șapte persoane au fost ucise, iar alte câteva zeci au fost rănite în urma mai multor atacuri armate produse în Chicago de la sfârșitul săptămânii.
Cel puțin șapte morți în atacuri armate la Chicago. Trump cere implicarea armatei
Sursa foto: Facebook/Fox 32 Chicago
Oana Antipa
22 iun. 2026, 09:30, Știri externe
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Pe fondul noului val de violențe, președintele Donald Trump a cerut desfășurarea armatei în oraș, relatează The Guardian.  Potrivit poliției, violențele au început vineri seara și au continuat pe parcursul weekendului.

Autoritățile au înregistrat cel puțin douăzeci de incidente armate în diferite zone ale orașului. Cel mai grav atac s-a produs vineri seară, când un SUV s-a apropiat de un grup de persoane.

Două persoane aflate în vehicul au deschis focul asupra mulțimii, potrivit anchetatorilor. În urma atacului, 12 persoane au fost împușcate. Victimele au vârste cuprinse între 17 și 47 de ani.

Răniții au fost transportați la mai multe spitale din oraș. Printre persoanele ucise în incidente separate se numără bărbați în vârstă de 21, 33 și 34 de ani.

Identitatea majorității victimelor nu a fost făcută publică.

Trump solicită din nou intervenția armatei

În urma atacurilor, președintele Donald Trump a criticat conducerea statului Illinois. Acesta l-a acuzat pe guvernatorul JB Pritzker că refuză sprijinul federal pentru combaterea criminalității.

Trump a susținut că ar putea transforma Chicago într-unul dintre cele mai sigure orașe din Statele Unite prin desfășurarea militarilor.

Guvernatorul democrat a respins în repetate rânduri această propunere. El s-a opus și în trecut federalizării Gărzii Naționale din Illinois.

Primarul condamnă violențele

Primarul orașului Chicago, Brandon Johnson, a condamnat atacurile armate. Acesta a declarat că violența nu își are locul în oraș și că autorii vor fi trași la răspundere.

Atacurile au avut loc în perioada sărbătorii Juneteenth, care marchează sfârșitul sclaviei în Statele Unite. Primarul a transmis condoleanțe familiilor victimelor și a cerut continuarea anchetelor.

Datele arată o tendință diferită

Statisticile poliției indică o ușoară creștere a incidentelor armate față de aceeași perioadă a anului trecut.

Totuși, rata generală a infracțiunilor violente din Chicago a scăzut în ultimii ani, în linie cu tendința înregistrată la nivel național.

În același timp, un studiu realizat de un centru independent de cercetare arată că desfășurarea Gărzii Naționale în Washington nu a avut un impact semnificativ asupra reducerii criminalității violente.

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