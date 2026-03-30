China interzice utilizarea apartamentelor ca locuri de veci. Măsura se va aplica începând de marți. Numeroși chinezi cumpărau apartamente ieftine pentru a ține urnele rezultate în urma incinerării rudelor lor deoarece locurile din cimitire sunt foarte scumpe.
sursa foto: pixabay
Petru Mazilu
30 mart. 2026, 16:42, Social

Transformarea apartamentelor în locuri de veci va fi interzisă în China, anunță Financial Times și Nexta. Măsura se va aplica de marți, 31 martie.

Decizia se referă la depozitarea cenușii. În China, numeroase familii cumpărau apartamente ieftine în loc de parcele de cimitir din cauza prețurilor mari la înmormântări și la locuri de veci. De asemenea, chinezii au profitat de prăbușirea pieței imobiliare.

Autoritățile explică interdicția prin riscurile sanitare, reclamațiile vecinilor și necesitatea de a redresa piața imobiliară.

