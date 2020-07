Cine e doctoriţa din cauza căreia Trump Jr. a fost pedepsit de Twitter: Atribuie unele boli unor demoni care fac sex cu femeile

Stella Immanuel e o doctoriţă din Texas care a devenit virală pe reţelele de socializare după ce a fost distribuită de Donald Trump în ultimele sale încercări de promovare a hidroxiclorochinei ca tratament pentru coronavirus, scrie Independent.

Dr. Stella Immanuel a apărut într-un clip pe Facebook în care insista că hidroxiclorochina este un tratament eficient pentru noul coronavirus, afirmaţie care nu a fost dovedită.

Facebook încearcă să elimine orice reîncărcare a videoclipului din motiv că „împărtăşeşte informaţii false despre cure şi tratamente pentru Covid-19”, a spus un purtător de cuvânt. Înainte de a fi şters, o versiune a clipului a reuşit să strângă peste 17 milioane de vizualizări.

Un raport realizat The Daily Beast a trasat mai multe apariţii publice neconvenţionale ale doctoriţei care a vorbit despre sexul cu spiritele, ADN-ul extraterestru în medicină, teorii ale conspiraţiei şi opinii anti-LGBTQ

Într-un video din 2013, medicul atribuia afecţiunile medicale, cum ar fi endometrioza, fibroamele şi chisturile „soţilor spirit”, unor demoni care fac sex cu femeile în timp ce dorm.

Ea oferă, de asemenea, îndrumări împotriva acestor spirite într-un articol intitulat „Deliverance from Spirit Wives and Spirit Husbands” publicat pe site-ul său, scrie The Daily Beast.

Totodată, în 2015, ea ar fi vorbit şi despre o teorie a conspiraţiei în care o vrăjitoare încearcă să folosească avortul, căsătoria dintre cuplurile homosexuale şi jucăriile copiilor pentru a distruge lumea. Pe lângă aceste afirmaţii, ea susţine că ADN-ul extraterestru este folosit în medicină pentru a trata oamenii.



Recent, într-un alt material video, femeia spune că a tratat de virus 350 de persoane, iar prin urmare nu avem nevoie de măşti pentru că există un remediu. Acest video a fost distribuit de Trump Jr, iar ca rezultat, Twitter i-a limitat temporar accesul la cont.